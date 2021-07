Κοινωνία

Παιδικοί σταθμοί - voucher: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα.



Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης voucher για την πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβάλλονται αιτήσεις τόσο για τη δράση της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» όσο και για το παράλληλο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο χορηγούνται επιπλέον 15.000 voucher.

Το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο θεσπίστηκε πρώτη φορά την περίοδο 2020-2021, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΚΥ με 30.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει στους δικαιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 να μην υπερβαίνει τα 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παιδιά, τα 36.000 ευρώ για έως τρία παιδιά, τα 39.000 ευρώ για έως τέσσερα παιδιά και τα 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Το voucher, που θα χορηγηθεί στους ωφελούμενους, είναι ύψους 180 ευρώ/μήνα.

Βάσει των κριτηρίων, ωφελούνται:

Υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΟΤΑ (α' και β' βαθμού).

Μισθωτοί/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022, αλλά αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr-paidikoi.eetaa.gr).

Η αρμόδια υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Πιστοί στην προεκλογική μας δέσμευση "Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού", ξεκινήσαμε τις διαδικασίες χορήγησης voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για το έτος 2021-2022. Για δεύτερη χρονιά, υλοποιούμε με πόρους του υπουργείου μας, ύψους 30.000.000 ευρώ, παράλληλο πρόγραμμα, με το οποίο καλύπτουμε 15.000 επιπλέον βρέφη και νήπια. Όπως και πέρσι, διορθώνουμε μία αδικία δεκαετιών, εντάσσοντας στο πρόγραμμά μας και γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους. Αυξάνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια και διευρύνουμε τον αριθμό των δικαιούχων, εκπληρώνοντας το στόχο μας να μην μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού».

