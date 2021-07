Πολιτική

Μιχαηλίδου για απολύσεις ανεμβολίαστων : “Λανθασμένη η διατύπωση μου”

Τα "μαζεύει" η Δόμνα Μιχαηλίδου για τις απολύσεις των ανεμβολίαστων μετά την άδεια άνευ αποδοχών.



Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων για τους εργαζόμενους, σε δομείς φροντίδας ηλικιωμένων, που δεν θα εμβολιαστούν και θα βγουν σε άδεια άνευ αποδοχών, ξεκαθάρισε η Δόμνα Μιχαηλίδου με νέα της δήλωση.

«Η πρωινή μου διατύπωση περί ρύθμισης που θα συνδέει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές δομές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με απολύσεις ήταν λάθος. Δεν πρόκειται να υπάρξει τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα η οποία θα συνδέει την αποχή από την εργασία με άδεια άνευ αποδοχών λόγω μη εμβολιασμού με απόλυση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, λίγο μετά τις πρωινές δηλώσεις της.



Συγκεκριμένα, η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη της το πρωί στο Open ανέφερε ότι οι εργοδότες θα μπορούν να απολύσουν τους εργαζόμενους, σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο και μετά την αναστολή της εργασίας τους. Η υφυπουργός εργασίας υποστήριξε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί ένα χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος, σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων, θα πρέπει να αποφασίσει αν τελικά θα εμβολιαστεί.

Για παράδειγμα αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί μέχρι τις 16 Αυγούστου θα βγαίνει σε αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών. Από τότε θα ξεκινάει μια προθεσμία, που δεν έχει κανονιστεί ακόμα, και μόλις αυτή τελειώσει ο εργοδότης θα μπορεί να προχωρήσει σε απόλυση, εφόσον πάντα ο εργαζόμενος εξακολουθεί να μη θέλει να κάνει το εμβόλιο. «Όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν μετά από κάποιο διάστημα θα απολυθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, με την νεότερη δήλωση της κάνει σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Η γκάφα της Δόμνας Μιχαηλίδου για απολύσεις αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 9.89», αναφερθείς στη δήλωση της υφυπουργού Εργασίας ότι εργαζόμενοι που δεν θα εμβολιαστούν θα απολυθούν -την οποία επιχείρησε στη συνέχεια να «μαζέψει».

