“To Πρωινό” : Η Δόμνα Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα “Κυψέλη” (βίντεο)

Για το νέο παιδαγωγικό πρόγραμμα «Κυψέλη» που αφορά όλους τους δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς με ισότιμη ανάπτυξη δεξιοτήτων, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η κωδική ονομασία που δόθηκε στην πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας για την αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης για παιδιά έως 4 ετών. Ένα πρόγραμμα που αναρτήθηκε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση (paidi.gov.gr) και αναμένει έως τις 14 Ιουλίου σχόλια και παρατηρήσεις, από εκπαιδευτικούς φορείς και πολίτες.

Βασική παράμετρος του προγράμματος είναι η μάθηση να προέρχεται μέσα από το παιχνίδι. Μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές, προωθείται το ακόλουθο μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Τα επιμέρους «σημεία» του νέου πλαισίου που οριοθετείται έχουν ως εξής:

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Εκεί θα ορίζονται οι παιδαγωγικές πρακτικές.

Αναγκαιότητα διαρκούς εκπαίδευσης των παιδαγωγών. Σχήμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που να ευθυγραμμίζει τους επαγγελματίες του χώρου με τις παγκόσμιες τάσεις στην προσχολική αγωγή.

