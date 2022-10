Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο

Οι Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Έλενα Παπαδοπούλου μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Οκτωβρίου στις 12:00:

Ο σπουδαίος Αργεντινός Σεμπάστιαν Λέτο, με θητεία σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, επιστρέφει στην Ελλάδα και φιλοξενείται ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής, για να μας μιλήσει για την εμπειρία του από το Κατάρ, όπου εργάστηκε ως συνεργάτης του Αντρέα Στραματσόνι.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, σε μία μεγάλη συνέντευξη για την Εθνική Ισπανίας, τα φαβορί του Μουντιάλ, αλλά και για τις συνθήκες και τις υποδομές στο Κατάρ, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, ενώ ο Λόταρ Ματέους θυμάται τις ημέρες δόξας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990.

Μεγάλο αφιέρωμα στον Ζινεντίν Ζιντάν, από την απόλυτη δόξα του 1998 ως τη στιγμή που σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη στον τελικό του 2006, και στον Βραζιλιάνο Ρονάλντο που, αν δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τον Πελέ.

Throw back στο Μουντιάλ του 1974, που η διοργανώτρια Γερμανία του Μπεκενμπάουερ και του Μίλερ έκανε την έκπληξη κόντρα στο Total Football του «Ιπτάμενου Ολλανδού» του Κρόιφ, και στο Μουντιάλ του 1978, στο οποίο η Αργεντινή πλήγωσε ξανά τους Ολλανδούς.

Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων του Γ’ Oμίλου. Η τελευταία ευκαιρία για τους Μέσι και Λεβαντόφκσι, το Μεξικό των εκπλήξεων και το αουτσάιντερ Σαουδική Αραβία.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

