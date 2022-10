Αθλητικά

Champions League: Νάπολι και Μπριζ έκλεισαν θέση για τους “16”

Στους «16» Ναπολιτάνοι και Βέλγοι. Νέο... πάρτι και πρόκριση της Νάπολι, xρυσή» ισοπαλία της Μπριζ στην Ισπανία,.

Η Νάπολι και η Μπριζ ήταν οι δύο επόμενες ομάδες -μετά τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης- που έκλεισαν ήδη... θέση για τους "16" του Champions League. Οι "παρτενοπέι" νίκησαν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον Άγιαξ, αυτή τη φορά με 4-2 στο στάδιο "Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα" και συνέχισε τη φρενήρη πορεία της "γράφοντας" ήδη στο κοντέρ της "4Χ4". Την ίδια ώρα οι Βέλγοι έμειναν όρθιοι στο "Μετροπολιτάνο" απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και με το 0-0 έφτασαν τους 10 βαθμούς παραμένοντας στην κορυφή του 2ου ομίλου παίρνοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία τους το "εισιτήριο" για τα νοκ-άουτ, δεδομένου ότι δεν μπορεί να την προσπεράσουν δύο ομάδες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Η "διαστημική" Νάπολι, τούτη τη φορά... δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο, αλλά "χτύπησε" αλύπητα με όλους τους επιθετικούς της τον "Αίαντα" σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Μέχρι το 16' ο φωτεινός πίνακας έγραφε ήδη 2-0 υπέρ της ιταλικής ομάδας (απ' τα γκολ των Λοθάνο και Ρασπαντόρι) και παρά την αντίδραση που προσπάθησε να βγάλει η ολλανδική ομάδα, μειώνοντας δύο φορές στο γκολ με τους Κλάασεν και Μπερχβάιν, δέχθηκε αντίστοιχες "απαντήσεις" από τη Νάπολι με τα τέρματα των Κβαρατσκέλια και Οσιμέν.

Στη Μαδρίτη, η Μπριζ έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα απέναντι στην Ατλέτικο και παρότι έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82' μετά την αποβολή του Σοβάχ με δεύτερη κίτρινη, κράτησε το "μηδέν" στα μετόπισθεν, χάρις στον καταπληκτικό Μινιολέ, ο οποίος είπε δύο φορές "όχι" στις προσπάθειες των Μοράτα και Κούνια απ' τη μικρή περιοχή.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League έχει ως εξής:

1ος όμιλος

Νάπολι-Άγιαξ 4-2

(4΄ Λοθάνο, 16΄ Ρασπαντόρι, 62΄ πέν. Κβαρατσκέλια, 90΄ Οσιμέν - 49΄ Κλάασεν, 83΄ πέν. Μπερχβάιν)

Ρέιντζερς-Λίβερπουλ 22:00

2ος όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπριζ 0-0

Λεβερκούζεν-Πόρτο 22:00

3ος όμιλος

Μπαρτσελόνα-Ίντερ 22:00

Πλζεν-Μπάγερν Μονάχου 22:00

4ος όμιλος

Τότεναμ-Άιντραχτ Φρ. 22:00

Σπόρτινγκ Λισ.-Μαρσέιγ 22:00

5ος όμιλος

Μίλαν-Τσέλσι 0-2

(21΄ πεν. Ζορζίνιο, 34΄ Ομπαμεγιάνγκ)

Ντιναμό Ζ.-Σάλτσμπουργκ 1-1

(40΄ Λιούμπιτσιτς - 12΄ Ζάιβαλντ)

6ος όμιλος

Σαχτάρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

(46΄ Ζούμπκοφ - 90΄+5 Ρούντιγκερ)

Σέλτικ-Λειψία 0-2

(75΄ Βέρνερ, 84΄ Φόρσμπεργκ)

7ος όμιλος

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Σ. 0-0

Ντόρτμουντ-Σεβίλη 1-1

(35΄ Μπέλινγχαμ - 18΄ Νιανζού)

8ος όμιλος

Μακάμπι Χ.-Γιουβέντους 2-0

(7΄, 42΄ Ατζίλι)

Παρί ΣΖ-Μπενφίκα 1-1

(40΄ πεν. Μπαπέ - 62΄ πεν. Ζοάο Μάριο)

