Νίκαια: Βρέθηκε η 14χρονη Μαρκέλλα που είχε απαχθεί

Αίσιο τέλος για την αρπαγή της ανήλικης Μαρκέλλας. Πώς κατάφερε να ξεφύγει από τους απαγωγείς.

Τέλος στο θρίλερ με την αρπαγή της 14χρονης Μαρκέλλας από τη Νίκαια, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι κατάφερε να διαφύγει από εκεί όπου βρισκόταν.

Η μητέρα της Μαρκέλλας είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή ανησυχία καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβάινει και πρόκειται για έναν παντρεμένο άντρα και πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος άρπαξε τη μικρή Μαρκέλλα, παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο ίδιος άντρας πριν 20 μέρες είχε αρπάξει ξανά την κόρη της και την άφησε ελεύθερη αφού πρώτα την είχε βιάσει . Η μητέρα σύμφωνα με τα λεγόμενά της, του έκανε μήνυση αλλά αυτός δεν δίστασε να της αρπάξει ξανά την κόρη της.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού"

Η περιπέτεια της Μαρκέλλας Τ. 14 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαρκέλλα Τ. κατάφερε να διαφύγει της Οδύσσειας που πέρασε από την ημέρα της εξαφάνισής της στις 7/10/22, όταν απήχθη, παρά τη θέλησή της, από ενήλικα άτομα από την περιοχή της Νίκαιας. Το κορίτσι ταλαιπωρήθηκε στα χέρια αγνώστων που προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Από σεβασμό στο παιδί και στο μέλλον του δεν θα περιγράψουμε την φρίκη που βίωσε. Στο παρόν, βρίσκεται ανακουφισμένη και ασφαλής κοντά στην οικογένειά της ενώ Ψυχολόγος του Συλλόγου βρίσκεται δίπλα της, με στόχο την άμεση και ολιστική υποστήριξη του παιδιού μετά από την τραυματική εμπειρία που έζησε".





πηγή: με πληροφορίες από ertnews.gr

