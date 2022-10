Κοινωνία

Αρπαγή 14χρονης στη Νίκαια: “Παντρεμένος με τρία παιδιά απήγαγε τη Μαρκέλλα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια της 14χρονης Μαρκέλλας από τη Νίκαια, αγωνιά για την τύχη του παιδιού τους καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη τους πέφτει θύμα αρπαγής από τον συγκεκριμένο ενήλικα. Σοκάρουν τα λόγια της μητέρας της.





Η οικογένεια της 14χρονης Μαρκέλλας από τη Νίκαια, αγωνιά για την τύχη του παιδιού τους καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη τους πέφτει θύμα αρπαγής από τον συγκεκριμένο ενήλικα.

Σύμφωνα με τη μητέρα του κοριτσιού, η οποία μίλησε στο protothema.gr πρόκειται για έναν παντρεμένο άντρα και πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος άρπαξε τη μικρή Μαρκέλλα, παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο ίδιος άντρας πριν 20 μέρες είχε αρπάξει ξανά την κόρη της και την άφησε ελεύθερη αφού πρώτα την είχε βιάσει. Η μητέρα σύμφωνα με τα λεγόμενά της, του έκανε μήνυση αλλά αυτός δεν δίστασε να της αρπάξει ξανά την κόρη, με αποτέλεσμα τώρα να έχει εξαφανιστεί μαζί με το παιδί της. Η ίδια, παρακαλεί να βρεθεί γρήγορα το παιδί της γιατί η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» η ανήλικη απήχθη από άνδρα την Παρασκευή (7/10).

Στις 7/10/2022 και ώρα 21:30, απήχθη παρά τη θέληση της από ενήλικο άρρεν άτομο, από τη Νίκαια Αττικής, η Μαρκέλλα Τ., 14 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 08/10/2022 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρκέλλα Τ., έχει μέτριο ανάστημα, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα αλλάζουν στην τελετή στέψης του

Θεοδωρικάκος από Έβρο: Κάνουμε ότι χρειάζεται για να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων