Κόσμος

Γερμανία - AfD: Παραίτηση στελέχους για φωτογραφία στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος

Σάλος προκλήθηκε για την φωτογραφία που ανήρτησε το στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος στο Μνημείο για τους Εβραίους που έπεσαν θύματα του ναζισμού.

Στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο κεντρικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον σάλο που προκάλεσε το γεγονός ότι πόζαρε για να φωτογραφηθεί ανεβασμένος πάνω στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.

Ο Χόλγκερ Βίντερσταϊν παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου της τοπικής οργάνωσης του AfD στο Ζόνεμπεργκ, ανακοίνωσε ο Τόρμπεν Μπράγκα, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ακροδεξιάς παράταξης στη Θουριγγία.

Το στέλεχος του AfD πόζαρε πάνω στο μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και άλλων από τους ναζί στο περιθώριο διαδήλωσης οπαδών της παράταξης στη γερμανική πρωτεύουσα. Φωτογραφήθηκε με τα χέρια απλωμένα. Κατόπιν μεταφόρτωσε τη φωτογραφία στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, προτού τη διαγράψει.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γερμανία, ο Ρον Προσόρ, σχολίασε το επεισόδιο μέσω Twitter, απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο στον πρωταγωνιστή του: «κ. Βίντερσταϊν, όλοι σας βλέπουν ενώ χορεύετε ντροπιάζοντας τον εαυτό σας και το κόμμα σας».

Ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για το Άουσβιτς Κριστόφ Χόιμπνερ χαρακτήρισε «αηδιαστικό» το συμβάν, κάνοντας λόγο για πολύ βαριά προσβολή στους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος και στους συγγενείς όσων σφαγιάστηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.

Η ίδια η ηγεσία του AfD καταδίκασε την «εξαιρετικά ασεβή συμπεριφορά» του Χόλγκερ Βίντερσταϊν με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κρατιδιακός υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, ο Γκέοργκ Μάγερ, δήλωσε ότι η ενέργεια του στελέχους του AfD δεν μπορεί να γίνει «ανεκτή» και ανακοίνωσε πως θα διενεργηθεί έρευνα ποινικής φύσης.

