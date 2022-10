Τεχνολογία - Επιστήμη

FIRST Global Challenge: Η ελληνική ομάδα και η Ολυμπιάδα Ρομποτικής

Στην Γενεύη βρίσκονται τα παιδιά που εκπροσωπούν την Ελλάδα στον διαγωνισμό FIRST GLOBAL Challenge ”

Στη Γενεύη βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής “FIRST Global Challenge Team Greece”, προκειμένου να μας εκπροσωπήσει στην Ολυμπιάδα, που διεξάγεται το διάστημα 13 - 16 Οκτωβρίου 2022, με θεματική τη Δέσμευση και Αποθήκευση του Διοξειδίου του Άνθρακα “Carbon Capture”.

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 191 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών.

Σύμφωνα με το θέμα της Ολυμπιάδας, οι ομάδες καλούνται να ερευνήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα του CO2 στην ατμόσφαιρα, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την κλιματική αλλαγή, καθώς και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή της τοπικής και της παγκόσμιας κοινότητας και να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα διαγωνιστεί σε θεματική πίστα με τα ρομπότ των άλλων χωρών.

Η Ελληνική Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL 2022 αποτελείται από 40 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου από όλη την Ελλάδα ηλικίας 14 – 18 χρονών, που επιλέχθηκαν βάση των γνώσεων τους στον προγραμματισμό και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες και τέλος με την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Το FIRST Global Challenge επιδιώκει να αναδείξει τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, συμπεριλαμβανομένων των 14 Μεγάλων Προκλήσεων για την Μηχανική που αναγνωρίστηκαν από την Εθνική Ακαδημία Μηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, γλώσσες, θρησκείες και έθιμα.

Κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό Challenge αποτελεί το κεντρικό θέμα του FIRST Global Challenge. Δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να μάθουν να επικοινωνούν, να μοιράζονται και να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της επιστήμης και της μηχανικής για να βρουν λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις του κόσμου - νερό, ενέργεια, ασφάλεια, ιατρική, τροφή και εκπαίδευση – μαθαίνουν να εργάζονται μεταξύ τους, να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να γίνονται μέρος μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας.

Κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Worcester, του Πανεπιστημίου Yale και της Technion, συγκαταλέγονται μεταξύ των ιδρυτικών μελών του πρώτου παγκόσμιου δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (FGHEN) που συνεργάζεται με την FIRST και με την FIRST Global.

