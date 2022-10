Life

Κρήτη: Μπαμπάς, μαμά, γιός και κόρη είναι φοιτητές στο ίδιο Πανεπιστήμιο! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Στούντιο με θέα". Που φοιτούν τα τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας. Πως κατάφεραν να “κάθονται μαζί” στα φοιτητικά έδρανα του ίδιου Πανεπιστημίου.





Πώς είναι να φοιτά κανείς στο ίδιο Ίδρυμα με όλα τα μέλη της οικογένειάς του;

Η οικογένεια Ρακιντζή- Μιχελιδάκη έχει την απάντηση αφού όλοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης:

o πατέρας , κ. Σταύρος Ρακιντζής είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

h μητέρα , κ. Αιμιλία Μιχελιδάκη, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κοινωνιολογία,

ο γιος Κωστής, είναι στο 3ο έτος σπουδών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και

η κόρη, Ειρήνη, είναι πρωτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας.

Τόσο ο κ. Ρακιντζής όχι και η κ. Μιχελιδάκη είναι από το Ρέθυμνο. Ο κ. Ρακιντζής είναι δημοσιογράφος, το πρώτο του πτυχίο είναι Ευρωπαϊκός Πολιτισμός στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ακολούθησε, στα 40 του, μεταπτυχιακό στο Πολιτικής Επιστήμης και δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε το διδακτορικό του που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο.

Η κ. Μιχελιδάκη είναι στο γραφείο Τύπου του δημάρχου Ρεθύμνου, το πρώτο πτυχίο της είναι Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο και τώρα εκπονεί μεταπτυχιακό στην Κοινωνιολογία.

Η οικογένεια μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για την ταυτόχρονη φοίτηση όλων των μελών της στο ιδιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, ο κ. Ρακιντζής τόνισε πως με δική τους βούληση και χωρίς πίεση, τα παιδιά επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τίμησε και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών που έγινε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Για τη διάκρισή τους από το Ίδρυμα, ο κ. Ρακιντζής είπε στο cretalive.gr, πως ήταν μία αναγνώριση των προσπαθειών τους. Είναι δύσκολο σε μία προχωρημένη ηλικία να κάνεις επιστημονική έρευνα, είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και θυσίες, συνδυάζεται με οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

“Star Wars”: Έλληνας φτιάχνει φωτόσπαθα στην Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο (βίντεο)

Δολοφονία στην Κω: η αδελφή του θύματος άλλαξε πλήρως την κατάθεση της