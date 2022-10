Κόσμος

Σλοβακία: Έφηβος σκότωσε 2 άνδρες σε γκέι μπαρ

Ένας «ριζοσπαστικοποιημένος έφηβος» σκότωσε δύο άνδρες σε ένα γκέι μπαρ της Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ.

Η δολοφονία έγινε την Τετάρτη έξω από το μπαρ Teplaren, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο δράστης βρέθηκε νεκρός σήμερα, σε άλλο σημείο της πόλης.

«Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν απλώς και μόνο επειδή ήταν μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Είναι απαράδεκτο», είπε ο Χέγκερ στους δημοσιογράφους. «Σε μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα οι ομοφυλόφιλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σε ανάρτηση στο Twitter, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο δράστης ήταν «ένας ριζοσπαστικοποιημένος έφηβος». Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι επρόκειτο για τον Γιουράι Κράιτσικ, 19 ετών, τον γιο ενός εξέχοντος στελέχους του ακροδεξιού κόμματος Vlast. Το κόμμα αυτό δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να μπει στο Κοινοβούλιο στις βουλευτικές εκλογές του 2020.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Σλοβάκος Μάρος Σέφκοβιτς, εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτής της φρικαλέας επίθεσης στη Σλοβακία».

«Είναι μια οδυνηρή στιγμή για όλη τη χώρα. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε σθεναρά στο μίσος, με όλες τις μορφές του», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Το μπαρ Teplaren είναι πολύ δημοφιλές στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Μάρτυρες είπαν στην εφημερίδα Sme ότι άκουσαν έως και 10 πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τα μμε και ένα τοπικό πανεπιστήμιο, το ένα από τα θύματα ήταν φοιτητής και εργαζόταν περιστασιακά στο μπαρ.

Το δεύτερο θύμα ήταν ο φίλος του, ένας εργαζόμενος στο ίδιο κατάστημα. Μια σερβιτόρα που εκείνη την ώρα μιλούσε με τους δύο άνδρες τραυματίστηκε από τα πυρά και νοσηλεύεται.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το πτώμα του Κράιτσικ βρέθηκε το πρωί σε ένα πάρκο της πόλης.

Φέρεται ότι είχε αναρτήσει ομοφοβικά και αντισημιτικά μηνύματα σε έναν λογαριασμό στο Twitter, τονίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του.

Η σλοβακική οργάνωση Inakost Initiative («Πρωτοβουλία Διαφορετικότητας») ανακοίνωσε μέσω του Facebook ότι αύριο θα γίνει μια πορεία στην Μπρατισλάβα, στη μνήμη των θυμάτων.

