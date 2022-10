Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκε βάριο στις ατμόσφαιρες καυτών εξωπλανητών όπου μπορεί να βρέχει σίδερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απρόσμενη ανακάλυψη εγείρει πληθώρα ερωτημάτων για το τι είδους ατμόσφαιρα έχουν οι δύο πλανήτες, οι οποίοι έχουν περίπου το μέγεθος του Δία.



Ευρωπαίοι αστρονόμοι ανακάλυψαν στην ατμόσφαιρα δύο καυτών εξωπλανητών το βαρύτερο χημικό στοιχείο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, το μέταλλο βάριο, το οποίο είναι δυόμισι φορές βαρύτερο από το σίδερο. Αυτό προσδίδει πιθανώς στους εν λόγω πλανήτες «εξωτικά» χαρακτηριστικά, όπως να βρέχει σίδερο. Με άλλα λόγια, το γνωστό γηπεδικό σύνθημα «μια βροχή σας σώζει» μάλλον δεν ισχύει σε μερικούς εξωπλανήτες όπου μπορεί η βροχή να είναι...σιδερένια!

Χρησιμοποιώντας το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Παρατηρητηρίου (ESO) στη Χιλή, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τόμας Αζεβέδο Σίλβα του Πανεπιστημίου του Πόρτο και του πορτογαλικού Ινστιτούτου Αστροφυσικής και Επιστημών του Διαστήματος, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής «Astronomy & Astrophysics», ανακάλυψαν το βάριο στους εξωπλανήτες WASP-76b και WASP-121b, δύο αέριους και καυτούς γίγαντες.

Η απρόσμενη ανακάλυψη εγείρει πληθώρα ερωτημάτων για το τι είδους ατμόσφαιρα έχουν οι δύο πλανήτες, οι οποίοι έχουν περίπου το μέγεθος του Δία και εκτιμώμενες επιφανειακές θερμοκρασίες 1.000 έως 2.500 βαθμών Κελσίου, λόγω της μεγάλης εγγύτητάς τους στα μητρικά άστρα τους, γύρω από τα οποία περιφέρονται σε μόνο μία έως δύο μέρες (η διάρκεια του έτους τους).

«Γιατί άραγε υπάρχει ένα τόσο βαρύ στοιχείο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας αυτών των πλανητών; Δεν περιμέναμε σίγουρα να βρούμε βάριο, το οποίο ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί σε κανέναν εξωπλανήτη», ανέφερε ο Σίλβα.

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται ποιά φυσική διαδικασία μπορεί να εξηγήσει την παρουσία βαρίου σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και στους δύο εξωπλανήτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει κάποιον φυσικό μηχανισμό που να αποτελεί βάσιμη εξήγηση.