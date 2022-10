Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Η πορεία προς την κορυφή και τα ολυμπιακά μετάλλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τα ασημένια ολυμπιακά μετάλλια είχε κατακτήσει και το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρώμη το 2008.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου, του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, σε ηλικία μόλις 43 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δυο παιδιών, του Φίλιππου και της Ελεάννας

Η αθλητική του διαδρομή

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου του 1979 και ο πατέρας του ήταν επίσης πρωταθλητής στο Tae Kwon Do, και ο ίδιος ο Αλέξανδρος έκανε την πρώτη του προπόνηση το 1982, μόλις 3 χρονών στο σύλλογο του πατέρα του “Μέγας Αλέξανδρος”. Σπούδασε Φυσική Αγωγή στο ΑΠΘ.

Όπως ο ίδιος έγραφε στο site του, το 1996 κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό και λίγους μήνες αργότερα και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, ενώ και το 1997 κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη κάταγμα στην κνημιαία ακρολοφία στο δεύτερο αγώνα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο χρόνια. Το 2004 κατέκτησε το χρυσό στην παγκόσμια Πανεπιστημιάδα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού στην κατηγορία των +80 κιλών πήρε το αργυρό μετάλλιο 29 Αυγούστου του 2004. Στον τελικό ηττήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη Μουν Ντάε-σανγκ.

Το 2008, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρώμη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των +87 κιλών στον τελικό με τον Γάλλο πρωταθλητή Πασκάλ Ζεντίλ και έγινε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην τελετή αφής της φλόγας στην αρχαία Ολυμπία.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 κατέκτησε και πάλι το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +80 κιλών, χάνοντας στις λεπτομέρειες το χρυσό από το Νοτιοκορεάτη Τσα Ντονγκ-Μιν. Εκείνη τη χρονιά ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους «αθλητής της χρονιάς».

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, αποκλείστηκε νωρίς και δεν διεκδίκησε μετάλλιο.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πήρε και χάλκινο μετάλλιο, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη το 2010, ενώ πήρε ξανά αργυρό μετάλλιο το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Μερσίνη της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μιμή Ντενίση: Το μεγάλο παράπονο, ο έρωτας με τον Φέρτη και η απώλεια του Τρίτση (βίντεο)