Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό” για όλα τα ζώδια.

"Αντιφατικές θα είναι οι επόμενες ημέρες" τόνισε ξεκινώντας τις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια η Λίτσα Πατέρα.

Η Αφροδίτη, είναι σε τρίγωνο και αυτό δείχνει για το επόμενο διάστημα ότι θα υπάρξει σταθερότητα στις σχέσεις ίσως κάποιος γάμος.

Ο Άρης θα μείνει αρκετό καιρό στους Διδύμους κάτι το οποίο είναι το σχολείο, τα παιδιά, είπε η αστρολόγος τονίζοντας ότι είνια φανερά στεναχωρημένη για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με την κακοποίηση της 12χρονης από τον 53χρονο στον Κολωνό.

"Προσοχή σε απατηλές καταστάσεις και σε διλήμματα" συμβούλευσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο