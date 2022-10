Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η οικογένεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη, για το "τελευταίο αντίο" στον Αλέξανδρο Νικολαϊδη.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών από μία σπάνια μορφή καρκίνου και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Σάββατο (15/10) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης ενώ όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, μέσα από το προφίλ του Αλέξανδρου Νικολαΐδη στα social media, στο πλαίσιο της κηδείας του, η σορός του θα τεθεί προς χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 15:00.

Η ανάρτηση για την κηδεία του Νικολαΐδη

"Αποχαιρετούμε τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό, θείο, φίλο και σύντροφο Αλέξανδρο Νικολαΐδη, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, αύριο Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Η σορός θα εκτίθεται προς χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 15.00. Θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στις 16.00 και κατόπιν ο ενταφιασμός στα Κοιμητήρια του Φιλύρου Θεσσαλονίκης." αναφέρει μεταξύ άλλων ενώ όπς τονίζει η ανακοίνωση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές.

Η είδηση του θανάτου, του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, σε ηλικία μόλις 43 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, έχει σκορπίσει θλίψη στον αθλητικό και όχι μόνο χώρο.

Ο Ολυμπιονίκης, ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δυο παιδιών, του Φίλιππου και της Ελεάννας.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο ίδιος, μέσω μιας συγκλονιστικής του ανάρτησης, στην οποία αναφέρεται στη ζωή του, την ασθένεια και τη μάχη που έδωσε, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, αλλά και την οικογένειά του.

«Είχα την τύχη να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου, το δώρο μου από το Θεό, όπως είναι και το όνομα της, και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια.

Έτσι και σε αυτή την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ, που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη ή τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό, έχω έπρεπε να σηκώσω αυτό το βάρος. Όχι εκείνοι», ανέφερε μεταξύ άλλων στη μακροσκελή ανάρτηση.

Με πολύ λιτή και συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτισε τον αθλητή και η σύζυγός του, αφιερώνοντας ενα απόοσπασμα από το "Μονόγραμμα" του Ελύτη.

Η αθλητική του διαδρομή

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου του 1979 και ο πατέρας του ήταν επίσης πρωταθλητής στο Tae Kwon Do, και ο ίδιος ο Αλέξανδρος έκανε την πρώτη του προπόνηση το 1982, μόλις 3 χρονών στο σύλλογο του πατέρα του “Μέγας Αλέξανδρος”. Σπούδασε Φυσική Αγωγή στο ΑΠΘ.

Όπως ο ίδιος έγραφε στο site του, το 1996 κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό και λίγους μήνες αργότερα και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, ενώ και το 1997 κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη κάταγμα στην κνημιαία ακρολοφία στο δεύτερο αγώνα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο χρόνια. Το 2004 κατέκτησε το χρυσό στην παγκόσμια Πανεπιστημιάδα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού στην κατηγορία των +80 κιλών πήρε το αργυρό μετάλλιο 29 Αυγούστου του 2004. Στον τελικό ηττήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη Μουν Ντάε-σανγκ.

Ο έλληνας Ολυμπιονίκης, είχε προσφέρει άλλη μία συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του. Αγωνιζόμενος στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ σε ηλικία 21 ετών κόντρα στον Κολομβιανό Μίλτον Κάστρο υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Το 2008, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρώμη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των +87 κιλών στον τελικό με τον Γάλλο πρωταθλητή Πασκάλ Ζεντίλ και έγινε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην τελετή αφής της φλόγας στην αρχαία Ολυμπία.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 κατέκτησε και πάλι το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +80 κιλών, χάνοντας στις λεπτομέρειες το χρυσό από το Νοτιοκορεάτη Τσα Ντονγκ-Μιν. Εκείνη τη χρονιά ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους «αθλητής της χρονιάς».

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, αποκλείστηκε νωρίς και δεν διεκδίκησε μετάλλιο.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πήρε και χάλκινο μετάλλιο, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη το 2010, ενώ πήρε ξανά αργυρό μετάλλιο το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Μερσίνη της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)