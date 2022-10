Πολιτική

Ερντογάν: Βλέπουμε τι γίνεται σε Αλεξανδρούπολη και νησιά – Φορέσαμε την πανοπλία μας

Επανέρχεται με την απειλή ότι, «μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά», ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σε σημερινές του δηλώσεις.

Νέες απειλές από τον Πρόεδρο της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, κατά την επιστροφή του από την Αστανά, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, ο Ερντογάν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Φυσικά, έχουμε προειδοποιήσει για αυτό το θέμα. Με την Αμερική επίσης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνάς μας συναντήθηκε με τον συνομιλητή του και συζήτησαν για αυτό το θέμα. Υπήρχε μάλιστα και συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ τώρα. Ο υπουργός μας είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει αυτά τα θέματα με τους συνομιλητές του σε αυτές τις συναντήσεις. Όταν υπάρξει κάποια έκβαση, θα συναντηθούμε με τον Χουλουσί Πασά. Βλέπουμε βέβαια τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη ή σε διάφορα νησιά. Από τη στιγμή που φορέσαμε την πανοπλία μας και πήραμε τις προφυλάξεις μας, δεν μας τρομάζει τίποτα. Έχουμε λάβει μέτρα, όλα είναι έτοιμα. Επομένως, κάνουμε τα βήματά μας ανάλογα. Ας το σκεφτούν».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο όριο, όπου εξαντλείται η υπομονή της Τουρκίας, ο Ερντογάν απάντησε :

«Αυτή η δουλειά δεν έχει ημερομηνία. Μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά, αυτό είναι ξέχωρο και θα καταγραφεί στην Ιστορία. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε ημερομηνία. Πού, τι θα συμβεί, πότε θα συμβεί, μπορεί να συζητηθεί;» ρώτησε ο Τούρκος πρόεδρος.

Με σκληρό τόνο εναντίον της Ελλάδας μίλησε και ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Νουμάν Κουρτουλμούς. Κάλεσε την Ελλάδα να μην εμπιστεύεται τη Δύση.

«Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που σε χαϊδεύουν στην πλάτη, μην εμπιστεύεσαι αυτούς που λένε ‘Προχώρα, λιοντάρι μου’», δήλωσε ο Νουμάν Κουρτουλμούς.

Μάλιστα, αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υποστήριξε ότι τώρα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα εναντίον της Τουρκίας χτυπώντας την Ελλάδα στην πλάτη.

Τουρκικός Τύπος: Ελληνοτουρκικά και φυσικό αέριο στο επίκεντρο

Χουριέτ: «Από το 2026 ενδέχεται η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο να είναι υπέρ της Ελλάδας», αναφέρει η Χουριέτ σε άρθρο της. «Εάν δεν υπάρξει εξέλιξη στη ζήτηση στο αίτημα Τουρκίας για αγορά F-16 από τις ΗΠΑ και η Ελλάδα εφαρμόσει τις κινήσεις της για απόκτηση F16 Ραφάλε, είναι αναπόφευκτο ότι αυτή η κατάσταση θα έχει συνέπειες στην ισορροπία δυνάμεων στον αέρα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο. Σε αυτή την περίπτωση, συζητείται ήδη ως σοβαρό ενδεχόμενο να προκύψει μια προβληματική κατάσταση για την Άγκυρα στην ισορροπία δυνάμεων στην αεροπορία από το 2026. Την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει τον εκσυγχρονισμό των F-16 με την Ελλάδα, το αίτημα της Τουρκίας αν παραμείνει σε αναμονή, θα επιδεινώσει περαιτέρω τα τρέχοντα προβλήματα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ».

Η Μιλλιέτ διασυνδέει το νομοσχέδιο για F16 με το νομοσχέδιο για πώληση F35 στην Ελλάδα

Η Ακσάμ κάνει λόγο για «Μεγάλος συνεταιρισμό στην ενέργεια. «Η πρόταση Πούτιν πανικόβαλε τον ελληνικό Τύπο. Έγραψε ότι ‘Με το σχέδιο θα γίνουμε ενεργειακός όμηρος της Τουρκίας. Η Τουρκία με την πονηρή ουδετερότητα συλλέγει οφέλη’», αναφέρει η εφημερίδα.

Η Χουριέτ σημειώνει πως, «την τιμή στο φυσικό αέριο ας την καθορίσουμε εμείς». Επιμένει στην πρότασή του ο Πούτιν. Η Τουρκία απάντησε ότι «οι αρμόδιοι υπουργοί μας συζητούν το θέμα με τους Ρώσους λεπτομερώς».

Στη Σαμπάχ υπογραμμίζεται ότι, «Η Τουρκία είναι η καλύτερη διαδρομή για το φυσικό αέριο. Η Τουρκία έγινε η ελπίδα της Ευρώπης για το φυσικό αέριο».

Η Τουρκίγε κάνει λόγο για «Ευκαιρία να γίνει κέντρο ενέργειας».

Σε τίτλους της Γενί Σαφάκ γράφεται ότι, «και η τιμή φυσικού αερίου ας την καθοριστεί στην Τουρκία». «Ο Υπουργός Ακάρ συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του». Και στο εσωτερικό της αρθρογραφίας αναφέρεται ότι, «δεν τελείωσε με τα F16, ο εχθρός της Τουρκίας Μενέντεζ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει βέτο. Το ζήτημα των F16 θα τελειώσει όταν ο Τζο Μπάιντεν ή το Πεντάγωνο καλέσει Μενέντεζ για ενημέρωση. Ο ρεαλισμός θα βρει λύσεις σίγουρα. Όπως η εξέταση νομοσχεδίου που εγκρίνει πώληση F35 στην Ελλάδα».

