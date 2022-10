Λονδίνο: Σκότωσε την φίλη της για να την κληρονομήσει - Έκανε βόλτα με το... πτώμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έκανε το φρικτό έγκλημα η αδίστακτη γυναίκα. Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα στο Λονδίνο, όταν μία 38χρονη, δολοφόνησε την 70χρονη συνταξιούχο φίλη της για να της πάρει χρήματα.

Σύμφωνα με την thesun.co.uk, η 38χρονη Τζέμα Μίτσελ έχασε την ψυχραιμία της και αποκεφάλισε την 70χρονη φίλη της, Μι Κουέν Τσονγκ, όταν της αρνηθηκε να της δώσει χρήματα που είχε ανάγκη τουλάχιστον από 400.000 λίρες για τα έργα που έκανε προκειμένου να φτιάξει έναν ακόμη όροφο στο σπίτι της στο Willesden, στο βορειοδυτικό Λονδίνο,

Όταν η κυρία Τσονγκ αρνήθηκε, η Μισέλ την αποκεφάλισε και πέταξε τη σορό της σε απόσταση 250 μιλίων μακριά, στο Σάλκομπ του Ντέβον. Το κεφάλι της άτυχης γυναίκας βρέθηκε δέκα μέτρα μακριά. Η Μίτσελ ήταν εξαιρετική φοιτήτρια Ιατρικής και είχε βραβευτεί για τις γνώσεις της σχετικά με το ανθρώπινο σώμα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, η 38χρονη δολοφόνησε την κυρία Τσονγκ στο σπίτι της, χτυπώντας την στο κεφάλι με αμβλύ αντικείμενο, αφού της έσπασε το κρανίο, στις 11 Ιουνίου του 2021. Στη συνέχεια, η Μίτσελ μετέφερε το πτώμα της 70χρονης στο μισοεγκαταλελειμμένο σπίτι της και το κράτησε εκεί για δύο εβδομάδες πριν το μεταφέρει στο Ντέβον οδηγώντας ένα νοικιασμένο Volvo.

Μετά τη δολοφονία, η Μίτσελ έγινε ο κύριος δικαιούχος της διαθήκης του θύματος, όπως υποστήριξαν οι ένορκοι. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Sun», οι ένορκοι παρακολούθησαν σήμερα τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της φίλης της στις 11 Ιουνίου του 2021. Στις 6:23 π.μ., ώρα Ελλάδος, μία κάμερα ασφαλείας δείχνει το πάρκο Brondesbury, όπου ζούσε η Μίτσελ με την ίδια να αποχωρεί από το σπίτι της φορώντας καπέλο, κασκόλ και σακίδιο και κρατώντας μια μεγάλη μπλε υφασμάτινη βαλίτσα.

Μία ώρα αργότερα, το δικαστήριο είδε τη Μίτσελ να περπατά στην οδό Ealing που καταλήγει στην οδό Chaplin, όπου ζούσε η κυρία Τσονγκ. Η εισαγγελέας Ντίνα Χιρ δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Μίτσελ δεν φορούσε πλέον το κασκόλ και δεν είχε το σακίδιό της, αλλά είχε φορέσει γυαλιά ηλίου και προστατευτική μάσκα προσώπου.

A woman accused of murdering her friend was seen on video dragging a suitcase around the streets of London after carrying out the alleged killing and putting the body inside, a court heard.https://t.co/uGJ92nGYQi pic.twitter.com/HdqQIjVgnn