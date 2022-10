Αισχροκέρδεια: Βαρύ πρόστιμο σε εταιρεία χονδρεμπορίου

Οικονομία

Πρόστιμο χιλιάδων ευρώ σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου για αθέμιτη κερδοφορία

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 128.300 ευρώ επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ», διότι σε έλεγχο που διενήργησαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια

