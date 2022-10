Αθλητικά

Σταύρος Σαράφης: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο (εικόνες)

Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τον «Καίσαρα» του ελληνικού ποδοσφαίρου Σταύρο Σαράφη.

Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ συνόδευσαν στην τελευταίο του κατοικία τον «Καίσαρα» του ελληνικού ποδοσφαίρου Σταύρο Σαράφη.

Η εξόδιος ακολουθία του μεγάλου άσου του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην εκκλησία της Κοιμήσεως τη Θεοτόκου στην Επανομή.

Το παρών έδωσαν πολλοί παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ, όπως οι Γιώργος Κούδας, Γιώργος Κωστίκος, Κώστας Ορφανός, Χρήστος Τερζανίδης, Κώστας Ιωσηφίδης, Θόδωρος Ζαγοράκης, Πάμπλο Γκαρσία, Κούλης Αποστολίδης και άλλα εξέχοντα μέλη της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Το παρών στην κηδεία του Σταύρου Σαράφη έδωσε επίσης και ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, η ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου Metromedia Παύλος Ανδρώνης.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο γνωστός για τα ΠΑΟΚτσήδικα του αισθήματα πατέρας, Χρήστος Μήτσιος.

