Κοινωνία

Κολωνός - Δημητρακόπουλος: Είναι ξεκάθαρα βιασμός, δεν υπάρχει συναίνεση με ένα παιδί 12 ετών

Για πρωτόγνωρη υπόθεση στα ελληνικά δεδομένα έκανε λόγο ο γνωστός ποινικολόγος. Οι ποινές που προβλέπονται για τους βιαστές της 12χρονης.

Ο ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολύκροτη υπόθεση του Κολωνού και της 12χρονης, που βίαζαν και εξέδιδαν κατ’ εξακολούθηση.

Ο ποινικολόγος αρχικά τόνισε ότι "έως τον Δεκέμβριο του 2021 ο βιασμός ήταν κακούργημα με κάθειρξη έως 15 ετών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας έφερε νόμο για βιασμό ανηλίκου μόνο μία ποινή: Ισόβια κάθειρξη και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Βουλής".

Και συνέχισε: "Βιασμός υπάρχει όταν υπάρχει το στοιχείο της βίας.Όταν έχεις ένα παιδί 12 ετών δενέχει την κρίση και έτσι πάλι βιασμός σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι προϊόν ελεύθερη βούλησης η σεξουαλική επαφή, δεν έχει βούληση το 12χρονο να έρθει σε σεξουαλική επαφή με συναίνεση".

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, οι "πελάτες" αντιμετωπίζουν ποινή καθείρξεως έως 15 χρόνια, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί δεν τεκμαίρεται, δεν υπάρχει συναίνεση είναι βιασμός".

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι έχουμε να κάνουμε με μία γπρωτόγνωρη υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο θύματα παιδιά μέσα στις αίθουσες των ποινικών ακροατηρίων δυστυχώς είναι πολλά. Αλλά όμως παιδιά τα οποία να εκδίδονται, παιδιά να τα προωθούν στην πορνεία ευτυχώς και δυστυχώς είναι η πρώτη φορά.

Όσοι δουλεύουν σε οίκους ανοχής ή διαθέτουν χώρους προκειμένου να βιάζονται ανήλικα έχουν κι αυτοί ίδια ευθύνη με τους βιαστές, είναι συνεργοί, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με ισόβια κάθειρξη, τόνισε.

Τέλος, ο κ. Δημητρακόπουλος, έκανε λόγο "για οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς με θύμα ένα παιδί, μωρό στον τομέα της σεξουαλικής ζωής και εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Δικαιοσύνη θα το κατατροπώσει ποινικά για να μην γίνει και η χώρα μας μια χώρα της Μικράς Ασίας όπου εκεί πέρα θεωρείται ότι κάνει τουρισμός ο άλλος πηγαίνοντας με ανήλικα παιδιά".

