Βιασμός ανήλικης - Κόκκαλης: Τους συκοφάντες μου, θα τους πάω ως το τέλος

Δημοσιεύματα τον εμπλέκουν στη φρικιαστική υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό.

Για καταφανές «οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησης της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής» μέσω «ψευδέστατου και χυδαίου» δημοσιεύματος, με το οποίο ταυτοποιείται ο αντιπεριφεριάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης με το θλιβερό έγκλημα, του παιδοβιασμού καταγγέλλει με ανακοίνωση του ο ίδιος, ζητώντας να αποκαλυφθούν ποιοι και για ποιο λόγο, συμμετείχαν στην παράνομη και κατάπτυστη αυτή ενέργεια σε βάρος του.

Ο αντιπεριφεριάρχης Β. Κόκκαλης αναφέρει ότι τη διοργάνωση του σχεδίου επιβεβαιώνει η δημόσια τοποθέτηση για στημένο δημοσίευμα της εφημερίδας, από τη φερόμενη ως συντάκτρια Αλεξάνδρα Ντούσκα, η οποία δηλώνει κατηγορηματικά και σε κάθε τόνο: «Ουδεμία σχέση έχω με οποιοδήποτε τέτοιο άρθρο και ότι το όνομά μου έχει χρησιμοποιηθεί για λόγους άγνωστους σε εμένα και για σκοπούς προφανώς άσχετους με το δημοσιογραφικό λειτούργημα.

Συγκεκριμένα η παραπάνω δήλωση, προέκυψε αμέσως μετά τη χθεσινή δημοσίευση και ανάρτηση του δημοσιεύματος σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη και την οργισμένη αντίδραση και δήλωση του ότι «Ουδεμία σχέση, συμμετοχή ή άλλης μορφής ενέργειά μου, αφορά στο υπόψη θλιβερό έγκλημα, το οποίο και απερίφραστα προσδιόρισα ως «ειδεχθέστατο». Επίσης ενημέρωνε, ότι κατέθεσε μήνυσή σε βάρος των δημοσιογράφων, για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεώς ενώ «απηύθυνα σε αυτούς και στην ιδιοκτήτρια εταιρία του υπόψη εντύπου και ιστοτόπου, εξώδικη διαμαρτυρία μου, και ότι θα ακολουθήσει και η άσκηση αγωγής αποζημιώσεώς μου σε βάρος τους, για την βαρύτατη προσβολή της τιμής και υπολήψεώς μου».

Λίγες, μόνο, ώρες μετά την ρητή αυτή δήλωσή του «και -πάντως- πολύ χρόνο», όπως επισημαίνει ό ίδιος, μετά την έκδοση και κυκλοφορία του εβδομαδιαίου αυτού εντύπου και της σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, η εκ των μηνυθέντων δημοσιογράφος και αναφερόμενη ως συντάκτρια του ψευδεστάτου, χυδαίου και βαναύσως συκοφαντικού δημοσιεύματος, ανήρτησε σε λογαριασμό της, στο facebook, την ακόλουθη «καταγγελία της»: «Τελικά όσα χρόνια κι αν είσαι σε μια δουλειά πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν έχεις ζήσει. Για εμένα σήμερα μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να δω την πολύ άσχημη όψη αυτού του νομίσματος, καθώς πληροφορήθηκα ότι κυκλοφορεί ένα άρθρο που δήθεν έχει συνταχθεί και υπογραφεί από εμένα το οποίο αναφέρει αντιπεριφερειάρχη της Αττικής ως εμπλεκόμενο στην πολύ ευαίσθητη υπόθεση του φερόμενου παιδεραστή του Κολωνού. Δηλώνω κατηγορηματικά και σε κάθε τόνο ότι ουδεμία σχέση έχω με οποιοδήποτε τέτοιο άρθρο και ότι το όνομά μου έχει χρησιμοποιηθεί για λόγους άγνωστους σε εμένα και για σκοπούς προφανώς άσχετους με το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Από μέρους μου έχω ήδη δώσει εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο μου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την ταυτοποίηση και τον καταλογισμό ευθυνών στους υπαίτιους».

Από τα παραπάνω παρατηρεί ο κ Κόκκαλης, καθίσταται φανερό ότι, όταν η ίδια η αναφερόμενη ως συντάκτρια του επαίσχυντου αυτού δημοσιεύματος, καταγγέλλει ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά της, για να στηριχθεί ένα ψευδέστατο, ανυπόστατο και συκοφαντικό δημοσίευμα σε βάρος μου, αιρετού αντιπεριφερειάρχη Αττικής και, κυρίως, πατέρα και οικογενειάρχη, «δηλώνω και επίσης ρητά, ότι θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που παρέχει ο νόμος σε βάρος των συκοφαντών μου και κάθε άλλου υπαιτίου.

Ο εκδότης του εβδομαδιαίου αυτού εντύπου και του site και κάθε άλλος υπαίτιος, θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, οφείλουν όμως και αμέσως, να μου γνωρίσουν, ποιός ή ποιοί και για ποιο λόγο, συμμετείχαν στην παράνομη και κατάπτυστη αυτή ενέργεια σε βάρος μου».

