Αλέξανδρος Νικολαΐδης: τι είναι το καρκίνωμα NUT από το οποίο πέθανε ο Ολυμπιονίκης (βίντεο)

Τι λένε οι γιατροί του Αλέξανδρου Νικολαΐδη για την σπάνια επιθετική νεοπλασία, που ανθεκτική στα θεραπευτικά σχήματα, μειώνοντας δραστικά το προσδόκιμο επιβίωσης.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

«Αν είμαι εγώ ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής με καρκίνωμα nut στην χώρα μας, ας γίνω η αφορμή για την ενημέρωση γιατρών, ασθενών, πάνω σε αυτόν τον τύπο καρκίνου που αν διαγνωσθεί εγκαίρως ίσως σωθούν ζωές. Ας γίνω η αφορμή για να ενισχυθεί ουσιαστικά το εθνικό μας σύστημα υγείας που τόσο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια, όχι να περιμένουν ουρές για μια αξονική, για μια χημειοθεραπεία ή ένα χειρουργείο και να χάνεται πολύτιμος χρόνος, να σταματήσει ο χρονοβόρος δαίδαλος της γραφειοκρατίας και των νομικών κωλυμάτων του ΕΟΦ όταν πρέπει να εγκριθούν άμεσα δοκιμαστικά φάρμακα που μπορεί να σώσουν ζωές», έγραφε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του, αναφερόμενος στην νόσο από την οποία έχασε την ζωή του.

Ο Ολυμπιονίκης μας πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή με το σπάνιο και επιθετικό είδος καρκίνου, που είναι ανθεκτικό στις θεραπείες και έχει μικρή πρόγνωση για επιβίωση.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, «ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης διαγνώστηκε πριν από 2 χρόνια στον πνεύμονα, αλλά είχε μεταστάσεις, δηλαδή εκτεταμένη νόσο. Αντιμετωπίστηκε από συνδυασμό γιατρών, με στόχο τον έλεγχο της νόσου και την παράταση της ζωής ενός νέου ανθρώπου, που με στωικότητα και καρτέρια έδωσε αυτή τη μάχη».

Οι ασθενείς με καρκίνωμα NUT σπάνια ζουν πάνω από 10 μήνες. Το ποσοστό 2ετους επιβίωσης είναι περίπου 30%, κάτι που κατάφερε ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης με τη βοήθεια των γιατρών του .

Ο σπάνιος αυτός τύπος καρκίνου μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε, πιο συχνά στο κεφάλι, στο λαιμό και στους πνεύμονες. Συχνά δεν έχει συμπτώματα στα αρχικά του στάδια, καθώς όμως ο όγκος μεγαλώνει, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα, όπως πόνος, απώλεια βάρους, κούραση, βήχας και δυσκολία στην αναπνοή.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε την Παρασκευή ο Κοσμάς Ηλιάδης, Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, τον οποίο ανέφερε ονομαστικά, ευχαριστώντας τον ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης στο τελευταίο μήνυμα του.

Όπως είπε ο γιατρός, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν εκείνος που με το μεγαλείο ψυχής και την επιμονή του, έκανε εφικτό να καταφέρει να επιβιώσει για υπερδιπλάσιο χρόνο από ότι συνήθως οι ασθενείς με καρκίνωμα NUT

