Βόρεια Κορέα: ο Κιμ απειλεί την Νότια Κορέα με “συντριπτικά αντίμετρα”

“Τελεσίγραφo” από τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας με αναφορές για “στρατιωτικές προκλήσεις”. "Εμπλοκή" με μαχητικά αεροσκάφη των δύο χωρών

Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε σήμερα ότι θα λάβει «συντριπτικά στρατιωτικά αντίμετρα» για τις «σκόπιμες προκλήσεις» της Νότιας Κορέας, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή, με μπαράζ εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ τις τελευταίες εβδομάδες.

Την αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού στρατού μια ημέρα μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς και τις βολές πυροβολικού κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, οι βολές πυροβολικού ήταν προειδοποίηση για τις «επαναλαμβανόμενες προκλήσεις του εχθρού στη μεθόριο», μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Στο εξής, ο στρατός μας δεν θα επιτρέψει ποτέ καμία πρόκληση από τους εχθρούς που κλιμακώνουν τη στρατιωτική ένταση στην κορεατική χερσόνησο», ανέφερε και απείλησε με «συντριπτικά στρατιωτικά αντίμετρα».

Βορειοκορεατικά μαχητικά πέταξαν την Παρασκευή κοντά στα σύνορα των δύο χωρών και αεροσκάφη της νοτιοκορεατικής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

