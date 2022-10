Κόσμος

Τουρκία - Ανθρακωρυχείο: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων της τραγωδίας. Αγωνία για ακόμη δεκάδες εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μεγάλο βάθος.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Φαχετίν Κοτζά.

Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου στην πόλη Αμάσρα, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια θλιβερή κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις του για να μεταβεί σήμερα στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την ελπίδα να μην αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των νεκρών και να απεγκλωβιστούν σώοι και ασφαλείς οι ανθρακωρύχοι που παραμένουν παγιδευμένοι στις στοές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα ξύπνησε μνήμες της τραγωδίας του 2014 σε ανθρακωρυχείο της πόλης Σόμα, στη δυτική Τουρκία, όπου 301 εργάτες είχαν βρει τον θάνατο.?





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης από τον σύντροφο της μητέρας της

Σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο