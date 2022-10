Τουρκία: Έκρηξη σε ορυχείο στην Αμάρσα

Δεκάδες εργάτες εγκλωβισμένοι στα έγκατα της γης. Στο σημείο διασώστες και ασθενοφόρα.

Φωτογραφία: twitter, Mete Sohtaoglu

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ορυχείο στην Αμάρσα, στην επαρχία Μπάρτιν, της νοτιοανατολικής Τουρκίας. δεκάδες εργαζόμενους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, 14 εργάτες έχουν διασωθεί μετά το συμβάν. Σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ, οι εγκλωβισμένοι φτάνουν τους 50.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε εργάτες έχουν εγκλωβιστεί 350 μέτρα κάτω από το έδαφος και άλλοι 44 350 μέτρα κάτω από τοέ δαφος σε εγκατάσταση στην πόλη-λιμάνι Αμάσρα της Μαύρης Θάλασσας.

Στο σημείο, βρίσκονται ασθενοφόρα, ενώ έσπευσαν ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, και ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, με εντολή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

