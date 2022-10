Κοινωνία

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μήνες θα είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ξεκίνησαν απο την Κυριακή 16.10.2022 και θα διαρκέσουν έως τις 15.01.2023 και καθ’ όλο το 24ωρο, οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας και για μήκος 60,0 μ. περίπου στο ύψος της Πατριάρχου Γρηγορίου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 2

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας και για μήκος 60,0 μ. περίπου στο ύψος της Πατριάρχου Γρηγορίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 3Α

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στα 5,50 μ. περίπου της οδού Ρήγα Φεραίου και για μήκος 50,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Καθολικός αποκλεισμός της οδού Κ. Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Ρήγα Φεραίου και έως την Πατριάρχου Γρηγορίου.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 3Β

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στα 5,50 μ. περίπου της οδού Ρήγα Φεραίου και για μήκος 50,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Καθολικός αποκλεισμός της οδού Κ. Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Ρήγα Φεραίου και έως την Πατριάρχου Γρηγορίου.

Περιορισμός του πλάτους της Πατριάρχου Γρηγορίου και για μήκος 30,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς στην κατεύθυνση προς Ακαδημίας.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 4

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μηκος 12,0 μ. περίπου μετά την οδό Ασκληπιού με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 5

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας από το ύψος του πεζόδρομου Μασσαλίας και για μήκος 100,0 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ασκληπιού στα 3,00 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 6

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας από το ύψος του πεζόδρομου Μασσαλίας και για μήκος 90,0 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ασκληπιού στα 2,75 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Καύσιμα: νέα επιδότηση για το πετρέλαιο

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)

Βρετανία - Λιζ Τρας: προσπάθεια ανατροπής της από την πρωθυπουργία