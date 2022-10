Κοινωνία

Διακινητής μεταναστών συνελήφθη στην Αθήνα (εικόνες)

Μέλος εγκληματικού κυκλώματος συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση στην Αττική. Πώς δρούσε η σπείρα.

Ένας 51χρονος Ιορδανός συνελήφθη, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση διαμονής αλλοδαπών που στερούνται νόμιμων εγγράφων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφία, κλοπή και αποδοχή, καθώς και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το εγκληματικό κύκλωμα διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 51χρονου, ως μέλους του κυκλώματος και κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος. Όπως διαπιστώθηκε διατηρούσε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, που εξυπηρετούσαν την εγκληματική δραστηριότητα του κυκλώματος.

Ειδικότερα, στο ένα διαμέρισμα, που διέμενε και ο ίδιος, έκρυβε ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων, τα οποία εμπορευόταν σε τιμές που κυμαίνονταν από 150 έως 600 ευρώ. Το δεύτερο διαμέρισμα είχε μετατραπεί σε «άτυπο ξενώνα» με κουκέτες, στο οποίο κρύβονταν αλλοδαποί που διακινούσε το κύκλωμα, καταβάλλοντας επιπλέον χρηματικό ποσό στον 51χρονο.

Από τις αστυνομικές έρευνες στα συγκεκριμένα διαμερίσματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Εννέα άδειες διαμονής,

4 διαβατήρια,

2 δελτία ταυτότητας,

συσκευή ανίχνευσης πλαστών εγγράφων,

αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων και ταχυδρομικών αποστολών,

ιατρικός εξοπλισμός και

χρηματικό ποσό.

, αμφιβόλου γνησιότητας και διαφόρων χωρών. Όσον αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό είναι εξειδικευμένος και επαγγελματικός, μεγάλης οικονομικής αξίας και διερευνάται η νομιμότητα της κατοχής του. Σημειώνεται, ότι όλα τα κατασχεθέντα έγγραφα είναι τρίτων προσώπωνΌσον αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό είναι εξειδικευμένος και επαγγελματικός, μεγάλης οικονομικής αξίας και διερευνάται η νομιμότητα της κατοχής του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκαν μετανάστες οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα, πρόσφατα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, μέσω της Ρόδου, έχοντας καταβάλλει για την προώθησή τους το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ σε συνεργαζόμενο γραφείο παράνομων συναλλαγών, με τη μέθοδο «HAWALA», στην Τουρκία. Από την Ρόδο οι μετανάστες κατέβαλαν επιπλέον 500 ευρώ ο καθένας, προκειμένου να προωθηθούν ακτοπλοϊκά στην Κρήτη και στη συνέχεια στον Πειραιά. Μόλις έφταναν οι μετανάστες στην Αθήνα, οι διακινητές τους πήγαιναν στο κέντρο της, όπου συναντούσαν τον 51χρονο. Ο τελευταίος τους έκρυβε στο ένα διαμέρισμα έως ότου ξεκινούσε η διαδικασία για την προώθησή τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με τη χορήγηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων. Από την περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση των κατασχεθέντων εγγράφων προέκυψε ότι ο συλληφθείς αλλοδαπός, μέσω πλαστού δελτίου ταυτότητας με ψευδή στοιχεία και τη φωτογραφία του, έστελνε ταχυδρομικά δέματα σε τρίτες χώρες, μέσα στα οποία έκρυβε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Μετά από συνεργασία της ΕΛΑΣ με ξένες Αρχές, μέσω του διαύλου της Europol, έχουν δεσμευτεί τρία ταχυδρομικά δέματα προερχόμενα από την Ελλάδα. Τα δέματα περιείχαν πλαστά δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών και εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούνταν για την παράνομη διακίνηση αλλοδαπών σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.