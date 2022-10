Κόσμος

Ιράν: φωτιά και πυροβολισμοί σε φυλακές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ταραχές" ξέσπασαν στην φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

"Ταραχές" ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στην φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, αλλά η "κατάσταση είναι υπό έλεγχο", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Irna το οποίο πρόσθεσε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε.

"Ταραχές και συγκρούσεις παρατηρήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου", δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας τον οποίο επικαλείται το Irna, διευκρινίζοντας ότι "ταραξίες" είχαν προκαλέσει πυρκαγιά. "Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο και η ηρεμία επανήλθε στη φυλακή", πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η αναταραχή που οδήγησε σε πυρκαγιά στη φυλακή, τελείωσε και οι πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Πρόσθεσε ότι η αναταραχή σημειώθηκε σε ένα τμήμα της φυλακής όπου κρατούνται "κακοποιοί", μετέδωσε το Irna, υποδηλώνοντας προφανώς τους πολιτικούς κρατούμενους - πολλοί από τους οποίους που κρατούνται εκεί, δεν ενεπλάκησαν.

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν φωτιά να βγαίνει από τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί και συναγερμός.

"Πυροβολισμοί ακούγονται από τη Φυλακή Εβίν και καπνός είναι ορατός", ανέφερε η ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Missing Alert: 42χρονος αγνοούμενος βρέθηκε μετά απο 2 μήνες