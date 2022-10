Αθλητικά

Clasico από "χρυσάφι” στο Μπερναμπέου

Ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων και όχι άδικα. Ιστορική αναδρομή και στατιστικά.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έχουν... ραντεβού (16/10-17:15) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για το πρώτο "Clasico" της χρονιάς, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Laliga.

Είναι το "Clasico" Νο 249 σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Ρεαλ Μαδρίτης να έχει 100 νίκες και την Μπαρτσελόνα 96, ενώ 52 ματς δεν ανέδειξαν νικητή.

Είναι η «μητέρα των μαχών», έστω κι αν η υπόθεση-τίτλος είναι ακόμη νωρίς να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η πρώτη αναμέτρηση

Από την πρώτη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα το 1916, οι δύο ομάδες και το... περιβάλλον τους φρόντισαν, ώστε αυτές οι συναντήσεις να γίνουν ξεχωριστές. Ήταν για το Copa del Rey, ενώ στις 17 Φεβρουαρίου 1929 έγινε εκείνη για το πρωτάθλημα (Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2).

Ένας ξεχωριστός αγώνας

Ένας αγώνας που μπορεί να μην ακολουθεί την ετυμολογία των Άγγλων για τον όρο ντέρμπι, αφού πρόκειται για αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών πόλεων, όμως σίγουρα όλοι θα έκαναν μια... εξαίρεση για το "Clasico". Ένα παιχνίδι που αντικατοπτρίζει την αντιπαλότητα που ξεφεύγει από τα όρια του γηπέδου, αγγίζει την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία.

Η Ρεάλ είναι η ομάδα του δικτάτορα Φράνκο, οι εξέδρες στη Βαρκελώνη ήταν μέρος αντίστασης, σύμβολο υπερηφάνειας και ελπίδας. Η Ρεάλ Μαδρίτης με την ολόλευκη στολή της εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ενωμένη και αδιαίρετη Ισπανία, η Μπαρτσελόνα επιδεικνύει περήφανα την καταλανική σημαία στη φανέλα της ως σύμβολο του διαρκούς αγώνα για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Είναι μία συνάντηση ανάμεσα στην πρωτεύουσα Μαδρίτη και την Βαρκελόνη, πρωτεύουσα της Καταλονίας, που αναζητά την ανεξαρτησία της. Μία έχθρα τους θεωρείται από τις μεγαλύτερες στον κόσμο του αθλητισμού.

Ματς αξίας 1,651 δισεκατομμύριων ευρώ

Ένα παιχνίδι αξίας 1,651 δισεκατομμυρίων ευρώ, μιας και η αξία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι 837,50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκείνη της Μπαρτσελόνα είναι 813,70 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η ειδικευμένη ιστοσελίδα transfertmarkt.de.

H Ρεάλ Μαδρίτης είναι, σύμφωνα με το "Forbes", η πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου στη λίστα με τις πιο ακριβές ομάδες στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 13η θέση με αξία 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια, δύο θέσεις μπροστά από την Μπαρτσελόνα (15η) με αξία 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ρεάλ 99 τρόπαια, η Μπαρτσελόνα 97

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια (99), εκ των οποίων 35 πρωταθλήματα, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει 97 τρόπαια (26 πρωταθλήματα).

Ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι, με εκτιμώμενη αξία 120 εκατ. ευρώ, ο πιο ακριβός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Πέδρι είναι ο ακριβότερος της Μπαρτσελόνα με αξία 90 εκατ. ευρώ.

Toν Οκτώβριο του 2018, για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2007, υπήρξε "Clasico" χωρίς Μέσι (ήταν τραυματίας) και Κριστιάνο Ρονάλντο (έπαιζε στη Γιουβέντους). Από την περασμένη σεζόν, όταν ο Μέσι πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν, δεν υπάρχει ούτε ο Αργεντινός στο "Clasico".

