Φυσικό αέριο – Σύνοδος Κορυφής: Οι λύσεις στο “τραπέζι” της Κομισιόν

Τα σενάρια που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.

Ασαφής παραμένει η πιθανή παρέμβαση της ΕΕ στις αγορές φυσικού αερίου για τη μείωση των τιμών, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της 20ης και 21ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα δεν γεφυρώθηκε το χάσμα για την επιβολή ενός ανώτατου ορίου τιμών σε επίπεδο χονδρικής. Παρόλο που την ιδέα αυτή υποστηρίζουν πλέον 17 κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πολωνία), κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περιλαμβάνεται στην πρόταση που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη 18 Οκτωβρίου.

H Eπιτροπή θα προτείνει λύσεις που καθησυχάζουν τις ανησυχίες των χωρών (όπως η Γερμανία) για τον ενεργειακό εφοδιασμό και που έχουν «τη μέγιστη συναινετική υποστήριξη», όπως είπε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον.

Μεταξύ των λύσεων που αναμένεται να προτείνει η Επιτροπή είναι η παρέμβαση στο δείκτη αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (TTF). «Ο δείκτης αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικός της πραγματικότητας στην αγορά ενέργειας και φουσκώνει τεχνητά τις τιμές», είχε δηλώσει η Κ. Σίμσον.

Παράλληλα, η Επιτροπή θεωρεί ότι προτιμότερη επιλογή από ένα ανώτατο όριο στην τιμή των εισαγωγών φυσικού αερίου, είναι η διαπραγμάτευση με τις χώρες που προμηθεύουν φυσικό αέριο την ΕΕ για χαμηλότερες τιμές. Η ιδέα αυτή βρίσκει σύμφωνες τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Μια άλλη λύση που προωθεί η Επιτροπή είναι το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για το μοντέλο που εφαρμόζουν η Ισπανία και η Πορτογαλία, το οποίο ωστόσο δεν επιθυμούν χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ιταλία γιατί επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο το μέτρο αυτό το υποστηρίζει η Γαλλία.

Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να τονίσει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου. «Δεν πρόκειται για μια ελκυστική επιλογή, αλλά για μια αναγκαιότητα για την εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού», προειδοποίησε η Επίτροπος Ενέργειας. Για να γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος καθιστά υποχρεωτικό τον στόχο της μείωσης της ζήτησης αερίου κατά 15%.

Τέλος, στο πακέτο με τις προτάσεις της Επιτροπής θα περιλαμβάνεται και η διευκόλυνση των κοινών αγορών φυσικού αερίου, με στόχο την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα. Η συλλογική αγοραστική δύναμη της ΕΕ θα περιορίσει τις τιμές της αγοράς φυσικού αερίου, όπως είχε γίνει με τα εμβόλια κατά του Covid19. «Είναι σαφές ότι θα αγοράσουμε το φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα μαζί μέσω της κοινής πλατφόρμας αγορών της ΕΕ», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Γιόζεφ Σικέλα.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιαστεί στις 18 Οκτωβρίου θα επικεντρωθεί στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης των ευρωπαίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 και 21 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται για να υποβάλει ως το τέλος του έτους, τις προτάσεις της, για μια εις βάθος μεταρρύθμιση των αγορών ενέργειας, με στόχο την αποσύνδεση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές του φυσικού αερίου.

