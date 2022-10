Οικονομία

Gazprom: Οι Ευρωπαίοι θα “παγώσουν” τον χειμώνα

"Δραματική προειδοποίηση" του επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας, παρά το γεγονός ότι οι χώρες της Ευρώπης έχουν γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Κίνδυνος και για τον επόμενο χειμώνα.

Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα μπορούσαν να παγώσουν κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού κύματος ψύχους αυτόν τον χειμώνα, παρά το γεγονός ότι η ήπειρος έχει σχεδόν γεμίσει τις αποθήκες αερίου, δήλωσε ο επικεφαλής της Gazprom PJSC.

«Ο χειμώνας μπορεί να είναι σχετικά ζεστός, αλλά μια εβδομάδα ή πέντε ημέρες θα είναι αφύσικα κρύες και είναι πιθανό ολόκληρες πόλεις, θεός φυλάξοι, να παγώσουν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Alexey Miller, στο Russian Energy Week στη Μόσχα.

Κατά τις ημέρες αιχμής της χειμερινής ζήτησης, η Ευρώπη θα μπορούσε να στερηθεί περίπου 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα, ή το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσής της, είπε ο Miller, επικαλούμενος έρευνα αγνώστων αναλυτών, όπως μεταδίδει το Euro2day.gr.

Η Ρωσία μειώνει τις παραδόσεις στην περιοχή εδώ και μήνες μετά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Δύσης και του Κρεμλίνου λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, θυμίζει το Bloomberg. Η Gazprom προμήθευε προηγουμένως την Ευρώπη μεταξύ 600 και 1,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων την ημέρα κατά την περίοδο της αιχμής της χειμερινής ζήτησης, είπε ο Μίλερ.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου είναι σήμερα περίπου 91% πλήρη. Οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι γεμάτες μόλις 5% τον Μάρτιο, όταν τυπικά τελειώνει η άντληση αερίου για το χειμώνα, συμπλήρωσε. «Σίγουρα, η Ευρώπη θα επιβιώσει, αλλά τι θα συμβεί μέχρι τη στιγμή της έγχυσης αερίου;» αναρωτήθηκε αναφερόμενος στην προετοιμασία για τον χειμώνα του 2023 και του 2024.

