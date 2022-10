Πολιτική

Oruc Reis: Στα ανοιχτά της Ρόδου το τουρκικό ερευνητικό (εικόνες)

Με «γυμνό» μάτι ήταν ορατό από τη Ρόδο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

Στα ανοιχτά της Ρόδου εντοπίστηκε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, το οποίο απέπλευσε πριν από δύο μέρες από τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση την Αττάλεια.

Το Oruc Reis κινήθηκε όπως αναμένονταν στο κεντρικό Αιγαίο πριν φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο όπου η Τουρκία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας από 25 Σεπτεμβρίου έως 24 Μαρτίου 2023 για τη διεξαγωγή ερευνών.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ είχε αναφέρει ότι στο ερευνητικό πλοίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και του λογισμικού.

Πλέον μπορεί να κάνει τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, όπως και το Mπαρμπαρός και «θα σταλεί στο νέο σημείο καθηκόντων του».

Φωτογραφίες: Εμμανουήλ Παπαζογλου

