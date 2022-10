Πολιτική

Το Oruc Reis “βγήκε” στο Αιγαίο συνοδεία ακταιωρών (εικόνες)

Δύο σκάφη της ακτοφυλακής συνόδευαν το πλοίο κατά τη διέλευσή του από το Βόσπορο.

Στη θάλασσα του Μαρμαρά κατευθύνθηκε το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις και από εκεί στο λιμάνι Αττάλεας, αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες τους στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA μεταδίδει πως δύο σκάφη της ακτοφυλακής συνόδευαν το πλοίο κατά τη διέλευσή του από τον Βόσπορο.

Το ερευνητικό σκάφος μήκους 86 μέτρων ολοκλήρωσε τη διέλευση του Βοσπόρου σε 1,5 ώρα.

