Κάρπαθος: Βρέθηκε γερμανικό Stuka στον βυθό - Η τραγική ιστορία του (εικόνες)

Το αεροσκάφος τύπου Stuka κατέπεσε στις 9 Οκτωβρίου 1943, μετά από καταιγισμό αντιαεροπορικών πυρών που δέχτηκε κατά την διάρκεια αεροναυμαχίας μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου.



Τα συντρίμμια γερμανικού αεροσκάφους τύπου Στούκα, που ταυτοποιήθηκε στο βυθό της Καρπάθου, φωτίζουν μία τραγική ιστορία από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως προέκυψε από την υποθαλάσσια αλλά και την ιστορική έρευνα του ερευνητή Κώστα Θωκταρίδη και της ομάδας Planet Blue, το αεροσκάφος Junkers τύπου Stuka κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Καρπάθου στις 9 Οκτωβρίου 1943, μετά από καταιγισμό αντιαεροπορικών πυρών που δέχτηκε κατά την διάρκεια αεροναυμαχίας μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου.

«Είχε αποστολή τον βομβαρδισμό της βρετανικής ναυτικής δύναμης η οποία έπλεε στα στενά της Καρπάθου, αποτελούμενη από το καταδρομικό H.M.S. Carlisle και τα αντιτορπιλικά H.M.S. Panther, Petard, Rockwood καθώς και το ελληνικό αντιτορπιλικό ΜΙΑΟΥΛΗΣ» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Θωκταρίδης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήταν 12 και 12 πρώτα λεπτά όταν τα πλοία δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από ένα σμήνος γερμανικών αεροσκαφών Junkers 87 Stuka τα οποία είχαν απογειωθεί από τα Μέγαρα. Από την επίθεση υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές το καταδρομικό H.M.S. Carlisle (από 3 βόμβες στην πρύμνη) ενώ το αντιτορπιλικό H.M.S. Panther χτυπήθηκε στο ύψος του μηχανοστασίου και βυθίστηκε μέσα σε 5 λεπτά.

Το ελληνικό αντιτορπιλικό ΜΙΑΟΥΛΗΣ εδέχθη επίθεση από 4 Stuka οι βόμβες εξερράγησαν σε κοντινή απόσταση μόλις 20 μέτρων. Περί ώρα 12:45 το αντιτορπιλικό ΜΙΑΟΥΛΗΣ με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Νικητιάδη, δείχνοντας μεγάλο ηρωισμό και δεξιοτεχνία περισυνέλεξε από το καρπάθιο πέλαγος επιτυχώς 188 ναυαγούς από το H.M.S. Panther (τον κυβερνήτη 5 αξιωματικούς και 182 υπαξιωματικούς και ναύτες).

Παρά το πολύ ισχυρό αντιαεροπορικό μπαράζ που αντέταξαν τα συμμαχικά πλοία, τα γερμανικά Stuka επέστρεψαν στην βάση τους με την απώλεια ενός αεροσκάφος JU 87.

Το λαβωμένο γερμανικό αεροσκάφος μετά από πτήση 25 ναυτικών μιλίων πάνω από την θάλασσα επιχειρεί αναγκαστική προσαιγιάλωση στην παραλία Αγνόντια ανατολικά της Καρπάθου. Tο αεροσκάφος ανατρέπεται με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος, υπαξιωματικός Siegfried Martens και να τραυματιστεί ο επιλοχίας, ασυρματιστής Ernst Kroger. Κάτοικοι που έτυχε να βρίσκονται στην περιοχή, βοηθούν τον Γερμανό ασυρματιστή να φτάσει στο λιμάνι της ΚΑΡΠΑΘΟΥ Πηγάδια.

Αυτό το περιστατικό όμως έγινε αφορμή να χάσουν τη ζωή τους τρία εικοσάχρονα παιδιά από τα Σπόα Καρπάθου. Ο Εμμανουήλ Πιπέρης, ο Πάχος Πιπέρης και ο Εμμανουήλ Σισαμής, κατηγορούνται από τους Γερμανούς ότι αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα από το νεκρό πιλότο καθώς και εξαρτήματα του αεροσκάφος. Οι κατηγορούμενοι περνούν από στρατοδικείο και καταδικάζονται σε θάνατο. Χαράματα της 4ης Νοεμβρίου 1943 εκτελούνται δίπλα από το νεκροταφείο στην Κάρπαθο.

Στο ντοκιμαντέρ του κινηματογραφιστή και αρθρογράφου Μανώλη Δημελλά, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=riMve8lL_Sc, μιλούν οι κάτοικοι του χωριού και συγγενείς των θυμάτων που έζησαν από κοντά το τραγικό γεγονός της εκτέλεσης των τριών νέων. Επιπλέον καταγράφονται συγκλονιστικές εικόνες από την εκταφή των σορών από τον ομαδικό τάφο μετά από 70 χρόνια.

Έπρεπε ωστόσο να έρθει η υποβρύχια έρευνα στα συντρίμμια του αεροσκάφους για να έρθουν στο φως στοιχεία που οδηγούν στην ταυτοποίησή του. «Το αεροσκάφος έχει διαλυθεί και παραμένει στο βυθό ο κινητήρας του. Αναγνωρίσαμε όμως στην πάνω αριστερή πλευρά ο σειριακός αριθμός του κινητήρα Jumo. Στο στροφείο διακρίνεται ακόμη και σήμερα υπολείμματα ξύλου από τις τρεις έλικες που είχε το ΣΤΟΥΚΑ» εξηγεί ακόμη ο Κώστας Θωκταρίδης.

Ο Jumo 211 ήταν ένας κινητήρας αεροσκαφών V-12 βάρους 640 κιλών και βρίσκεται σε βάθος -12 μέτρων ανατολικά της Καρπάθου. Ήταν ο περισσότερο παραγωγικός γερμανικός αεροκινητήρας του πολέμου, με σχεδόν 70.000 τεμάχια σε αεροσκάφη Junkers Ju 87, Ju 88, και Heinkel He 111.

Χάρις στη μελέτη του κινητήρα από τον ιστορικό της Πολεμικής Αεροπορίας Δημήτρη Βογιατζή αλλά τον ιστορικό Βύρωνα Τεζαψίδη που ειδικεύεται στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε γνωστή και ταυτότητα του πληρώματος του αεροσκάφους. Γίνεται έτσι γνωστό ότι το αεροσκάφος ήταν Junkers stuka Ju 87D-4/Trop με πλευρικό αριθμό S7+AK και σειριακό αριθμό κατασκευής (Werk Nummer) s/n 110461. Ανήκε στη 2η μοίρα αεροσκαφών της 3ης σμηναρχίας StG3 (II/St.G3 Stuka Geschwader) με διοικητή τον λοχαγό Gerhard Glaser και έδρα τα Μέγαρα.

