Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ιατρικός απολογισμός μετά την “πύρρειο νίκη” στην Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές έκαναν μεν το 8Χ8 στο πρωτάθλημα της Super League, υπέστησαν όμως σημαντικό πλήγμα, καθώς πέντε παίκτες τραυματίστηκαν στην διάρκεια του αγώνα.

Τεράστια προβλήματα άφησε στον Παναθηναϊκό το παιχνίδι στη Λαμία, όπου οι «πράσινοι» πήραν το 8ο σερί τρίποντό τους στο πρωτάθλημα, αλλά «έχασαν» με τραυματισμούς πέντε ποδοσφαιριστές τους.

Πιο σοβαρός απ’ όλους είναι ο τραυματισμός του Αλεξί Τρουιγιέ, ο οποίος «γύρισε» το γόνατό του σε μία ανύποπτη φάση στο 82ο λεπτό και υπάρχουν φόβοι για κάποια ρήξη σε σύνδεσμο του γονάτου. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί το πρωί της Δευτέρας, αφού υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει υποστεί κάταγμα στο ρινικό οστούν από το σκληρό μαρκάρισμα του Κορνέζου, του έγινε ανάταξη επί τόπου, ενώ υποβλήθηκε και σε αξονική όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας, η οποία δεν έδειξε κάποια άλλη ζημιά.

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα υπέστη διάταση στον κτενίτη μυ και θα επανεξεταστεί την Δευτέρα.

Ο Άνταμ Τσέριν έχει αιμάτωμα στο τριχωτό της κεφαλής από την κλωτσιά του Τζανδάρη κι αντικαταστάθηκε γιατί είχε πόνο στο σημείο.

Τέλος, ο Σεμπαστιάν Παλάσιος έχει ένα χτύπημα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Καύσιμα: νέα επιδότηση για το πετρέλαιο

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)

Κολωνός - 12χρονη: Η απολογία της μάνας και τριών συλληφθέντων για βιασμό της ανήλικης