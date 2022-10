Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Οι νοσηλείες σε απλές κλίνες αυξήθηκαν κατά 10% επεσήμανε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Τα ανησυχητικά στοιχεία από την Ευρώπη.

Για αύξηση των νοσηλειών από κορονοϊό κατά 10% στις απλές κλίνες στη χώρα μας, ενώ υπήρχε σχετική καλοκαιρία, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Ματίνα Παγώνη, προειδοποιώντας ότι, σε περίπου ένα μήνα, μετά τις 15 προς τέλη Νοεμβρίου «αρχίζουν τα δύσκολα».

«Ήδη από τη Ευρώπη, επειδή ο καιρός έχει αλλάξει, έχει αρχίσει το κρύο, υπάρχει αύξηση 45% στις νοσηλείες στις απλές κλίνες, ενώ στη Ιταλία 31%, και στις ΜΕΘ σε νούμερα που δεν τα περιμέναμε» σημείωσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα που τελείωσε το καλοκαίρι. Πρέπει να φοράμε τη μάσκα στα σούπερ μάρκετ, ειδικά το Σάββατο που υπάρχει μεγάλος συνωστισμός» είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η Ματίνα Παγώνη επισήμανε δε ότι ο αριθμός όσων έχουν κάνει επικαιροποιημένους εμβολιασμούς είναι χαμηλός. «Χρειάζεται ενημέρωση, όπως χρειάζεται ενημέρωση και για τη γρίπη... Η γρίπη έχει ξεκινήσει» τόνισε.

«Οι άνω των 60 ετών έχουν ξεχάσει ότι πηγαίνουν ραντεβού (για εμβολιασμό)» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ξεκαθάρισε ότι είπε αλήθειες, οι οποίες όμως «μεταφράστηκαν» από κάποιες ομάδες που ήθελαν αμέσως να τις αρπάξουν.

«Όταν μιλάμε κι απευθυνόμαστε στον απλό κόσμο θα πρέπει να μιλάμε πιο απλά, γιατί παρερμηνεύονται πράγματα και δημιουργείται σύγχυση» υπογράμμισε.

