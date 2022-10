Πολιτισμός

“The Crown”: Οργή στο Μπάκιγχαμ για τα νέα επεισόδια

Δυσανασχετεί η βασιλική οικογένεια για τη νέα σεζόν που θα παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες της Νταϊάνα. Η σκηνή που τους έχει εξοργίσει.

Την οργή των βρετανικών ανακτόρων φέρεται να αντιμετωπίζει το Νetflix σχετικά με τον νέο κύκλο επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς «The Crown» που θα αναφέρεται στις τελευταίες ώρες της Νταϊάνα.

Η 5η σεζόν της επιτυχημένης σειράς η οποία έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί από το παλάτι θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα (9 Noεμβρίου).

Η σειρά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με επικρίσεις για άλλες σκηνές που θα προβληθούν όπως η παρουσίαση του βασιλιά Καρόλου ως άπιστου ραδιούργου που συνωμοτούσε εναντίον της μητέρας του αλλά και το «ειδύλλιο του πρίγκιπα Φιλίππου.

New season, new decade, new cast. A first look at Season Five of The Crown, arriving 9th November. pic.twitter.com/dBa8VXSUGH — The Crown (@TheCrownNetflix) October 14, 2022

Ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας και επίσημος βιογράφος της βασιλομήτωρ, χαρακτήρισε τη σειρά ως «απεχθή» και «σκόπιμα επιζήμια» αναφερόμενος στη σκηνή όπου ο πρίγκιπας Κάρολος λέει στη βασίλισσα ότι θα έπρεπε να την «ρίξουν.. στη φυλακή» επειδή είναι «κακή μητέρα».

Από την πλευρά του το Netflix ανάφερε ότι η σειρά δεν αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα, αλλά είναι προϊόν μυθοπλασίας. Επιμένει πως ο θάνατος της Νταϊάνας στο Παρίσι δεν θα παρουσιαστεί στον νέο κύκλο.

Πηγή από τα γυρίσματα φέρεται να δήλωσε στην «Sun: «Η σειρά πάντα προσπαθούσε να παρουσιάσει μια φανταστική εκδοχή της βασιλικής ιστορίας με όσο το δυνατόν περισσότερη ευαισθησία. Αλλά τελευταία, καθώς τα πράγματα πλησιάζουν στο σήμερα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία».

The Crown sparks fury with plans to recreate Princess Diana's final moments https://t.co/SBYm0yWks7 — The Sun (@TheSun) October 16, 2022

Πηγές:Dailymail, Sun

