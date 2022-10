Life

Serifos Roots x Nick Varon: Present the “ENLIGHTENMENT” (εικόνες)

Πανέμορφες εικόνες και ατμοσφαιρικές μελωδίες συνθέτουν ένα μαγικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που θα θες να βλέπεις ξανά και ξανά.

Αναπολείς ήδη το καλοκαίρι που πέρασε;

Κλείνεις τα μάτια και νιώθεις ακόμα έντονη την έξαψη ενός μουσικού set σε κάποιο ελληνικό νησί, με τον ρυθμό να σε ενώνει με όλο τον κόσμο και να σε κάνει μέρος του σύμπαντος;

Όποιο και να είναι το συναίσθημα σου, το video με ολόκληρο το DJ set του Nick Varon στη Χώρα της Σερίφου με την συνεργασία του Serifos Roots, θα σε ταξιδέψει μουσικά και θα ζωντανέψει ξανά τις πιο δυνατές μνήμες σου.

Ενενήντα λεπτά με τις ατμοσφαιρικές μελωδίες του Nick Varon – ενός από τους πιο πολλά υποσχόμενους Έλληνες DJ αυτή τη στιγμή, με διεθνή πορεία και αναγνώριση από παγκόσμιους θρύλους της μουσικής χορευτικής σκηνής - από το πιο ειδυλλιακό σημείο της Σερίφου, συνθέτουν ένα μαγικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που θα θες να βλέπεις σε loop ξανά και ξανά.

To μοναδικό video, που έκανε broadcast την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, από τις επίσημες σελίδες των Nick Varon και Serifos Roots στο FB και το παρακολούθησαν viewers σε Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Ασία, είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube https://bit.ly/SerifosRootsxNickVaron .

Η παραγωγή του video έγινε σε συνεργασία με το Serifos Roots, στο πλαίσιο δράσεων πολιτισμού και τέχνης που πραγματοποιεί στο νησί της Σερίφου.

Ο Γιώργος Λευιτικός, founder του Serifos Roots δήλωσε σχετικά: «Το Serifos Roots είναι συνώνυμο με την “έμπνευση”. Αυτή σε προχωράει, σε κρατάει ζωντανό και σε φορτίζει. Εμείς βρίσκουμε την έμπνευση μέσα από διαφορετικές μορφές πολιτισμού και τέχνης και τις μοιραζόμαστε από εδώ, από το νησί της Σερίφου που έχουμε τις ρίζες μας, με όλο τον κόσμο. H συνεργασία με τον Nick Varon είναι μία μόνο από τις προγραμματισμένες δράσεις μας. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Απολαύστε τη διαδρομή μαζί μας».

Δες το video Serifos Roots X Nick Varon εδώ, νιώσε, απόλαυσε, ζήσε!

