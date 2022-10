Κοινωνία

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του ενός εκ των ανδρών που συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο, με την κατηγορία του βιασμού της ανήλικης. Τι είπε για την διαχείριση του προφίλ της 12χρονης και τον πελάτη του.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της δευτέρας ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος του 33χρονου που συνελήφθη πριν από λίγες ώρες και κατηγορείται πως είναι ένας από τους άνδρες που βίασαν την 12χρονη στην υπόθεση του Κολωνού.

Ο δικηγόρος είπε πως ο 33χρονος αρνείται ότι ήρθε ποτέ σε σεξουαλική επαφή με την 12χρονη, αν και την συνάντησε δύο φορές.

Αποκάλυψε πως «στο πρώτο ραντεβού που είχε κλείσει με την ανήλικη, εκείνη του ζήτησε να βάλει πετσέτες στα παράθυρα του αυτοκινήτου», για να μην φαίνεται τι γίνεται στο εσωτερικό του οχήματος, συμπληρώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς ο πελάτης του, όπως ισχυρίζεται «έχει χρόνια κατάθλιψη και κλειστοφοβία».

Η ανήλικη έφυγε λέγοντας «θα δώσω τα χρήματα στην μητέρα μου», αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, είπε ο κ. Μπαρκαγιάννης, λέγοντας πως υπάρχουν γραπτά μηνύματα μεταξύ του 33χρονου και της 12χρονης επ΄ αυτού.

Σε ότι αφορά τον πελάτη του, αφού επεσήμανε πως αρνείται κάθε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη, είπε ότι ο 33χρονος «δεν έχει ικανή πνευματική δυνατότητα να διακρίνει μια 12χρονη από μια 17χρονη» και πως για να πιστοποιηθεί αυτό διορίστηκε ψυχίατρος ως τεχνικός σύμβουλος του 33χρονου.

Σε ότι αφορά τις συνομιλίες που είχε ο πελάτης του με το προφίλ της 12χρονης, ο δικηγόρος είπε «Θεωρούμε βέβαιο ότι μιλούσε άλλος και ότι το κορίτσι», επικαλούμενος το ύφος και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, λέγοντας μεταξύ άλλων «είναι δυνατόν 12χρονων κορίτσι να ξέρει για e-banking και να του απαντά γιατί δεν φαίνεται η μεταφορά των χρημάτων στο ΑΤΜ;».

