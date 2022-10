Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Νέα σύλληψη για την υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μία σύλληψη σχετικά με την υπόθεση βιασμού της ανήλικης στον Κολωνό.

Νέα σύλληψη άνδρα για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, πρόκειται για 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 34χρονος, που εργάζεται στην επιχείρηση της οικογένειάς του, συνομιλούσε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την 12χρονη, ενώ κατηγορείται ότι συνευρέθηκε μαζί της έναντι αμοιβής.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί αύριο το πρωϊ στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Στις φυλακές Γρεβενών ο 53χρονος (βίντεο)

Ιταλία: Κακοποιούσε σεξουαλικά το μωρό του κι έφτιαχνε πορνογραφικά βίντεο

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τα μέτρα στήριξης και η επόμενη ημέρα (εικόνες)