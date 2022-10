Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Ο απολαυστικός διάλογος με τον Νίκο Χατζηνικολάου (βίντεο)

Λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής για την φετινή σεζόν Κανάκης, Σερβετάς και Κιούσης, εμφανίστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.



Λίγο πριν την πρεμιέρα τους για την φετινή σεζόν οι «Ράδιο Αρβύλα» εμφανίστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και είχαν ένα απολαυστικό διάλογο με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, εμφανίστηκαν με μεγάλη διάθεση χιούμορ.

Επίσης, αποκάλυψαν ποια θέματα θα αποτελέσουν… πηγή έμπνευσης για σάτιρα την φετινή σεζόν.

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, θα συνεχίσει τη σαρωτική της πορεία για 16η σεζόν.

Παρακολουθήστε τι είπαν στον Νίκο Χατζηνικολάου οι «Ράδιο Αρβύλα»:





