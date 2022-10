Κόσμος

Ισραήλ - Ιερουσαλήμ: Η Αυστραλία ανακαλεί την αναγνώριση της ως πρωτεύουσας

Τι δήλωσε η Υπ. Εξωτερικών της Αυστραλίας για την απόφαση της Κυβέρνησης να ανακαλέσει το διάβημα του 2018.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως παύει να αναγνωρίζει πλέον τη Δυτική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, ακυρώνοντας το διάβημα στο οποίο προχώρησε το 2018 η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.

«Το ζήτημα του τελικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ οφείλει να επιλυθεί στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον παλαιστινιακό λαό», εξήγησε η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της.

«Σήμερα, η κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την προηγούμενη και μακρόχρονη θέση» της Αυστραλίας για το ζήτημα αυτό, υπογράμμισε.

Με αυτόν τον τρόπο, «ακυρώνει την αναγνώριση από την κυβέρνηση Μόρισον της Δυτικής Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ».

Η Ιερουσαλήμ παραμένει άλυτο πρόβλημα στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη. Ο ισραηλινός στρατός κυρίευσε το ανατολικό της τμήμα στον Πόλεμο των Έξι Ημερών (1967) και το έχει προσαρτήσει, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει την ιερή για τους πιστούς τριών θρησκειών πόλη «αιώνια και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του. Οι Παλαιστίνιοι, από την άλλη, βλέπουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ την πρωτεύουσα του μελλοντικού κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους τους.

Το 2018, η δεξιά κυβέρνηση του Σκοτ Μόρισον —τον αντικατέστησε στον θώκο του πρωθυπουργού ο Άντονι Αλμπανέζι των Εργατικών νωρίτερα φέτος— ανακοίνωνε την απόφασή της να αναγνωρίσει τη Δυτική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του Ισραήλ, δεσμευόμενη ταυτόχρονα να αναγνωρίσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του μελλοντικού ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης μετά την επίτευξη λύσης δύο κρατών.

«Λυπάμαι για την απόφαση του κ. Μόρισον να παίξει πολιτικά παιγνίδια με αποτέλεσμα τη μεταβολή της θέσης της Αυστραλίας και για την αναστάτωση που προκάλεσε η αλλαγή αυτή σε πολλούς ανθρώπους (...) στην Αυστραλία, που νοιάζονται βαθιά για το ζήτημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας.

Η κ. Γουόνγκ ανέφερε ακόμη πως η πρεσβεία της χώρας της στο Ισραήλ θα παραμείνει στο Τελ Αβίβ, εκεί «όπου ήταν πάντα».

Η αυστραλιανή ΥΠΕΞ επέμεινε πως η Καμπέρα είναι προσηλωμένη «στη λύση των δύο κρατών», δυνάμει της οποίας «το Ισραήλ και το μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης θα συνυπάρχουν, με ειρήνη και ασφάλεια, στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους», κι ότι δεν θα υιοθετήσει στο εξής καμία «προσέγγιση που υπονομεύει την προοπτική αυτή». Διαβεβαίωσε εξάλλου πως η χώρα της θα παραμείνει «αταλάντευτος» σύμμαχος του Ισραήλ.

