Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς

Αστυνομικός εκτος υπηρεσίας συνέδραμε άνδρες της ΔΙΑΣ που καταδίωκαν ύποπτο. Πως ξέφυγε ο άνδρας, που ακόμη αναζητείται.

Σε καταδίωξη με πυροβολισμούς κατέληξε η προσπάθεια αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να ελέγξουν τον οδηγό μιας μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα, γύρω στις 21:30 της Δευτέρας, στο Περιστέρι, καθώς ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Στην πάροδο της οδού Πρέσπας, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε την καταδίωξη, κάλεσε τον οδηγό της μοτοσικλέτας να σταματήσει, εκείνος όμως επιχείρησε και πάλι να διαφύγει και ο αστυνομικός τότε πυροβόλησε μια φορά για εκφοβισμό.

Απο τον πυροβολισμό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο ύποπτος κατάφερε να διαφύγει.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αργότερα, αφού διαπιστώθηκε ότι είναι αστυνομικός και ευσταθούν τα λεγόμενα του για συνδρομή στην καταδίωξη που γινόταν από τους συναδέλφους του.

