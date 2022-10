Κόσμος

Τουρκία: Τραγωδία με συντριβή αερόστατου

Νεκροί και τραυματίες από από πτώση αερόστατου. Πώς συνέβη το δύστυχημα.

Δύο ισπανοί τουρίστες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σήμερα στη Καππαδοκία κατά την πτώση αερόστατου που προκλήθηκε από τον σφοδρό άνεμο , ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Είκοσι οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος επέβαιναν στο αερόστατο. Διεξάγεται έρευνα για την απόδοση ευθυνών.

Οι πτήσεις με αερόστατο είναι τουριστική ατραξιόν της Καππαδοκίας, αλλά σειρά θανατηφόρων δυστυχημάτων έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν.

Γάλλος διπλωμάτης σκοτώθηκε τον Απρίλιο 2017 όταν το αερόστατο έπεσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο. Δανός τουρίστας είχε σκοτωθεί δύο μήνες νωρίτερα την ίδια χρονιά κατά την απότομη προσγείωση λόγω των σφοδρών ανέμων.

Τον Μάιο 2013, τρεις βραζιλιάνοι τουρίστες σκοτώθηκαν και 22 τραυματίσθηκαν κατά την πτώση αερόστατου μετά την πρόσκρουσή του στο καλάθι άλλου αερόστατου.

