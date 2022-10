Κοινωνία

Πάτρα: συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών στον Έβρο

Οι διακινητές ζητούσαν πολλές χιλιάδες ευρώ από τον κάθε μετανάστη για να εισέλθουν στην ΕΕ.

Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο στο εσωτερικό της χώρας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε Έλληνες και τέσσερις αλλοδαπούς που είναι υπήκοοι Πακιστάν, Αζερμπαϊτζάν και Ινδίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τριάντα συνεργοί τους, οι οποίοι ενέχονται στη διακίνηση των μεταναστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει συνολικά 51 μεταφορές αλλοδαπών, διακινώντας τουλάχιστον 228 μετανάστες, που κατέβαλαν στους διακινητές έως και 5.500 ευρώ ανά άτομο.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, από αρχές του 2020 δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και σε συνεργασία με δουλεμπόρους στην Τουρκία, διακινούσαν υπηκόους τρίτων χωρών, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, διευκολύνοντας την είσοδό τους στην Ελλάδα και τη μετακίνηση και μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις μεταφορές των παράτυπων μεταναστών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποίησαν, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, 51 οχήματα, εκ των οποίων τα 47 εκμισθώθηκαν και υπεξαιρέθηκαν από τις περιοχές της Αχαΐας, της Αττικής, καθώς και από νησιά των Κυκλάδων και των Επτανήσων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της αστυνομίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέφεραν τους αλλοδαπούς από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αρχικά στη Θεσσαλονίκη, όπου κατακρατούσαν παράνομα σε διαμερίσματα όσους αλλοδαπούς δεν είχαν καταβάλει τα χρήματα για τη διακίνησή τους.

Στη συνέχεια, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αφού αποσπούσαν τα χρηματικά ποσά από τους αλλοδαπούς, κατόπιν τους άφηναν ελεύθερους ή διευκόλυναν ακόμη και την μετακίνησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από τις πράξεις τους ανέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία στο 1.200.000 ευρώ, ενώ η αξία των υπεξαιρεθέντων οχημάτων, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών, βρήκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες, ένα αεροβόλο πιστόλι, έναν γεμιστήρα με φυσίγγιο, εννέα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.169 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

