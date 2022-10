Γκουίνεθ Πάλτροου: Η ζωή μιας γυναίκας μετά τα 50…

Life

Η γοητευτική ηθοποιός λίγες μέρες μετά τα 50ά γενέθλια της εξήγησε γιατί μεταξύ άλλων «ένιωσα ότι άρχισε να έρχεται μία καταπληκτική απελευθέρωση».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) απολαμβάνει την καινούργια δεκαετία της ζωής της λίγες ημέρες μετά τα 50ά γενέθλια της σύμφωνα με το People.

«Είναι φανταστικά», δήλωσε η ιδιοκτήτρια εταιρείας προϊόντων ευεξίας σε εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα. «Συνήθιζα να νοιάζομαι για το τι σκέφτονταν οι άνθρωποι για μένα. [Τώρα] δεν με νοιάζει. Είναι τόσο ωραίο. Κατά την γνώμη μου αυτό δείχνει ότι είσαι πιο κοντά στον εαυτό σου».

Και προσθέτει: «νομίζω ότι αυτή η μετάβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για μια γυναίκα λόγω των όσων έχει ακούσει όταν κλείνουμε τα 40 ή το γεγονός ότι χάνοντας την αναπαραγωγική μας δυνατότητα δεν είμαστε επιθυμητές ή σημαντικές. Εγώ δεν είχα κανένα [άγχος] όταν έγινα 50 ετών. Ένιωσα ότι άρχισε να έρχεται μία καταπληκτική απελευθέρωση».

Είναι παντρεμένη με τον παραγωγό Μπραντ Φάλτσακ (Brad Falchuk) από το 2018. «Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε μια εποχή που οι αξίες και τα ενδιαφέροντά μας ταίριαζαν. Δουλεύουμε πολύ σκληρά να το διατηρήσουμε», δήλωσε.

