Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Το θύμα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιγράφει την σκηνή της επίθεσης, που έγινε μέσα στον χώρο του σχολείου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου στο Ίλιον, Δημήτρης Ψαροκωστόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι, καθώς τον μαχαίρωσαν εξωσχολικοί, στους οποίους έκανε παρατήρηση επειδή βρίσκονταν μέσα στον χώρο του σχολείου.

Στον χώρο του σχολείου γινόταν απογευματινή εκδήλωση και μεταξύ όσων βρίσκονταν στον χώρο ήταν και μαθητές του Δημοτικού.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το βράδυ, όταν δύο παιδιά ηλικίας περίπου 15 χρόνων που βρίσκονταν στο σχολείο, αντέδρασαν έντονα, σε παρατήρηση που τους έκανε, καλώντας τα να φύγουν, επειδή συχνά εξωσχολικοί προκαλούν φθορές στο σχολείο.

Τότε οι δύο έφηβοι τον πλησίασαν και ο ένας όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, περιγράφοντας την στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε, έβγαλε μαχαίρι και κινήθηκε εναντίον του.

Όπως τόνισε ο κ. Ψαροκωστόπουλος, «το μαχαίρι πήγαινε στην κοιλιά, αλλά έβαλα το χέρι μπροστά και έχω τρεις χαρακιές στο χέρι».

