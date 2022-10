Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι δύο μεταγραφικές κινήσεις του Ιανουαρίου

Η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα μπορεί να ξεκινάει σε περίπου 2,5 μήνες από τώρα, ωστόσο στο «τριφύλλι» ήδη έχουν αρχίσει οι μεταγραφικές «ζυμώσεις».

Αν και το μεταγραφικό "παράθυρο" του Ιανουαρίου απέχει ακόμα δυόμισι μήνες, στον Παναθηναϊκό έχουν ήδη ξεκινήσει την προεργασία τους, προκειμένου να γίνουν ορισμένες απαραίτητες ενισχυτικές κινήσεις που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερο "βάθος" στο ρόστερ του. Διότι σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν έξτρα επιλογές στο δεύτερο μισό της σεζόν, ειδικά όσο θα πλησιάζει το φινάλε της χρονιάς και θα "ζεσταίνεται" η μάχη της κορυφής.

Στο "τριφύλλι" υπήρχαν ήδη σκέψεις για επιπλέον ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι οποίες έγιναν πλέον ακόμη πιο έντονες μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αλεξί Τρουιγιέ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής χρονιάς λόγω της ολικής ρήξης πρόσθιου χιαστού και έσω πλαγίου που υπέστη στον αγώνα με τη Λαμία.

Η δε προεργασία έχει ήδη ξεκινήσει στο "στρατόπεδο" του Παναθηναϊκού, με τη βασική στόχευση ενόψει Ιανουαρίου να αφορά κυρίως στην απόκτηση ενός κεντρικού χαφ κι ενός ακόμη εξτρέμ, δεδομένου ότι στο ρόστερ υπάρχουν αυτή την στιγμή τρεις "καθαρές" λύσεις για τα "φτερά" της επίθεσης -Αϊτόρ, Παλάσιος, Βέρμπιτς- συν τον νεαρό Βαγιαννίδη (που έχει χρησιμοποιηθεί κι εκεί) και θα χρειαστεί ακόμη μία επιλογή.

Στα στοιχεία του κεντρικού μέσου, αυτό που ψάχνουν στο "τριφύλλι" είναι ένας δημιουργικός χαφ, που θα μπορεί να παίξει στο "8" σε διάταξη 4-3-3 και στο "10" σε διάταξη 4-2-3-1. Δηλαδή στα δύο βασικά συστήματα που αποτελούν την "σταθερά" του εφετινού Παναθηναϊκού, προκειμένου να υπάρχει ένας ακόμη δημιουργικός παίκτης πίσω απ’ τον Μπερνάρ Ντουάρτε.

Σε ότι αφορά τον εξτρέμ, αναζητείται ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες, που θα δώσει επιπλέον ταχύτητα και θα μπορεί να υποστηρίξει και τη θέση του επιθετικού κορυφής εφόσον χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια, όπου μπορεί να απουσιάσουν ο Σπόραρ κι ο Ιωαννίδης.

Και στο φινάλε της προηγούμενης μεταγραφικής περιόδου άλλωστε, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση δεξιού εξτρέμ (ως εναλλακτική του Παλάσιος στα δεξιά) έχοντας επαφές για τον Σάμουελ Καλού της Γουότφορντ, όμως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έφτασε ως το τελικό στάδιο.

Ο Νιγηριανός εξτρέμ, όπως επίσης κι ο 22χρονος Δανός μέσος Γιάκομπ Κρίστενσεν της Νόρτζελαντ, παραμένουν στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού (και) για τον Ιανουάριο, όμως δεν θα είναι τα μοναδικά ονόματα που θα απασχολήσουν τους "πράσινους".

