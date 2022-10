Υγεία - Περιβάλλον

Καμερούν: Νεκροί από χολέρα

Συναγερμός από την εμφάνιση χολέρας σε περιοχή του βόρειου Καμερούν. Ανησυχία από τον ΟΗΕ.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από χολέρα και άλλοι 39 ασθενούν στον προσφυγικό καταυλισμό του Μιναουάο, στην επαρχία του Απώτερου Βορρά του Καμερούν, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ εκφράζοντας την «ανησυχία» του για την εξέλιξη αυτή.

Η χολέρα, μια ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο μέσα σε λίγες ώρες αν δεν χορηγηθεί θεραπεία, επανεμφανίζεται περιοδικά στο Καμερούν, μια χώρα της κεντρικής Αφρικής με πληθυσμό 25 εκατομμύρια κατοίκους. Προκαλείται από την κατανάλωση νερού ή τροφίμων μολυσμένων με το δονάκιο της χολέρας (Vibrio cholerae) και συχνά εμφανίζεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εξέφρασε τη «βαθύτατη λύπη» της για τον θάνατο των τριών προσφύγων. Δεν διευκρίνισε την εθνικότητα των θυμάτων, ωστόσο στον καταυλισμό αυτόν ζουν κυρίως Νιγηριανοί. Πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές του Καμερούν ώστε να προσφερθεί ιατρική βοήθεια στους ασθενείς και «να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης».

Το πρώτο κρούσμα χολέρας εντοπίστηκε στον καταυλισμό το Σάββατο. Μέχρι χθες Τρίτη, 24 από τους 39 ασθενείς λάμβαναν θεραπεία ενώ δώδεκα ανάρρωσαν και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Η κατάσταση των ασθενών ήταν «σοβαρή αλλά σταθερή».

Ο καταυλισμός του Μιναουάο, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Νιγηρία, ιδρύθηκε το 2013 για να φιλοξενήσει Νιγηριανούς πρόσφυγες, οι οποίοι έφευγαν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις των ισλαμιστών της Μπόκο Χαράμ. Σήμερα στεγάζει περίπου 75.000 ανθρώπους.

