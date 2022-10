Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών: Σε διαθεσιμότητα 9 αστυνομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος τους. Ερευνάται η συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.



Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εννέα αστυνομικοί που συνελήφθησαν ή ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διευκόλυνε την είσοδο και έξοδο αλλοδαπών στη χώρα, μέσω του μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας και προέβαινε στην ψευδή βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγγράφων.

Παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος τους.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, κατά την οποία συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 7 αστυνομικοί, υπηρετούντες σε Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 123 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο έτεροι αστυνομικοί, για λοιπά αδικήματα.

Σε σωματικές έρευνες, έρευνες σε κατοικίες και σε χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

463.000 ευρώ, 380 δολάρια Αυστραλίας, 19 δολάρια ΗΠΑ, 20 δηνάρια Σκοπίων και 8.540 λέκ Αλβανίας,

511 πακέτα τσιγάρων και 17 πακέτα καπνού, άνευ ειδικής ταινίας φόρου κατανάλωσης,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

2 διαβατήρια επί των οποίων είχε βεβαιωθεί ψευδώς η είσοδος/έξοδος προς και από την ελληνική επικράτεια και

κυνηγετικό όπλο και 122 φυσίγγια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το έτος 2020, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, έχοντας διακριτούς ρόλους και είχαν την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης (modus operandi):

Ψευδής βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγγράφων, έτσι ώστε να μην συμπληρώνονται οι 90 ημέρες νόμιμης παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Ψευδής βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγγράφων σε περιπτώσεις αλλοδαπών που είχαν ήδη υπερβεί την μέγιστη διάρκεια νόμιμης παραμονής τους στη Χώρα, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Ψευδής βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγγράφων σε περιπτώσεις αλλοδαπών, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε εκτέλεση αποφάσεων διοικητικής απέλασης-επιστροφής.

Διευκόλυνση εισόδου ή και εξόδου προς και από τη χώρα, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων ή με εν ισχύ μέτρο απαγόρευσης εξόδου – εισόδου από τη Χώρα, μέσω της μη πραγματοποίησης των προβλεπόμενων ελέγχων.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό να προστατεύσουν την έκνομη δράση τους, εφάρμοζαν μέτρα αντιπαρακολούθησης και συγκεκριμένα:

Η τέλεση της ψευδούς βεβαίωσης διαβατηρίων από τους αστυνομικούς – μέλη της οργάνωσης λάμβανε χώρα κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, που δεν αντιστοιχούσαν στα στοιχεία ταυτότητάς τους, αλλά και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας.

Χρήση συνθηματικής και κωδικοποιημένης ορολογίας καθώς τα διαβατήρια αποκαλούνταν «κόκκινα» ή «κεράσια», «εκείνο», «χαρτί», «χαρτάκι», «αυτά», ενώ η καταβολή αθεμίτου οικονομικού ωφελήματος «καφές».

Όπως διαπιστώθηκε τα μέλη της οργάνωσης ενεπλάκησαν σε τουλάχιστον 77 περιπτώσεις ψευδούς βεβαίωσης επί ταξιδιωτικών εγγράφων και σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις διευκόλυνσης εξόδου – εισόδου πολιτών από και προς την Ελλάδα, λαμβάνοντας αθέμιτα ωφελήματα που κυμαίνονταν από 350 έως 700 ευρώ.

Από το σύνολο της έρευνας φέρεται η εγκληματική οργάνωση να πραγματοποίησε περισσότερες από 1.700 περιπτώσεις διευκόλυνσης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών με το όφελος να εκτιμάται σε 680.000 ευρώ, με τους αστυνομικούς – μέλη της οργάνωσης να λαμβάνουν μηνιαίως χρηματικά ποσά 2.000 έως 10.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηγουμενίτσα: Έριχνε φόλες για να θανατώσει αδέσποτα σκυλιά

Τροχαίο - Ακράτα: Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)